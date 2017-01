Chuyển nhượng ngày 12/1: Fellaini được MU trọng thưởng

Bản tin chuyển nhượng mùa Đông ngày 12/1 có những nội dung chính sau: 1. Chelsea tìm người thay thế Terry Theo Mirror, Chelsea tính chiêu mộ hậu vệ Ben Gibson của Middlesbrough, để thay thế Terry, cầu thủ nhiều khả năng sẽ chuyển sang Trung Quốc thi đấu ở mùa Hè 2017. 2. Dybala phủ nhận đến Real Ở phát biểu mới đây, Dybala của Juventus khẳng định, anh không có bất cứ liên hệ nào với Real hay Barca. Đây là hai đội bóng mà báo chí đồn thổi là đang theo đuổi sát sao Dybala. 3. Lyon muốn mua bộ đôi Memphis và Januzaj Daily Mail đưa tin, câu lạc bộ Lyon muốn có chữ ký của bộ đôi Memphis Depay và Januzaj. Hiện tại, Memphis Depay đang xuống phong độ, trong khi Januzaj thi đấu cho Sunderland theo bản hợp đồng cho mượn. 4. Schneiderlin kiểm tra y tế ở Everton Schneiderlin đầu quân cho Everton với giá 24 triệu Bảng từ MU. Mới đây, tiền vệ này đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, để gia nhập đội bóng mới. 5. Tottenham nhắm Nicolas Gaitan Thông tin từ AS, Tottenham đang muốn chiêu mộ Nicolas Gaitan của Atletico Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. 6. Fellaini được MU trọng thưởng Theo BBC, ban lãnh đạo MU sắp tiến hành gia hạn hợp đồng với Fellaini thêm 1 năm. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ người Bỉ với đội chủ sân Old Trafford còn thời hạn tới năm 2018. 7. Barca tuyệt vọng trong việc trói chân Messi Giám đốc điều hành của Barca, ông Oscar Grau thừa nhận, đội bóng xứ Catalan đang tuyệt vọng trong việc gia hạn hợp đồng với Messi. Hiện tại, Messi còn hợp đồng với Barca tới năm 2018. 8. Arsenal sẵn sàng cho mượn Per Mertesacker The Times đưa tin, Arsenal sẵn sàng để trung vệ Per Mertesacker ra đi theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Đây là quyết định dễ hiểu của “pháo thủ” khi Per Mertesacker chưa lấy lại được phong độ sau chấn thương./.

