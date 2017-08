Chuyển nhượng ngày 27/8: Arsenal chơi “sốc”, Leicester “rút ruột” MU

Arsenal chơi “sốc” khi hỏi mua sao trẻ Real Tờ Sunday Express đã tiết lộ, Arsenal đang lên kế hoạch chiêu mộ sao trẻ Real- Marco Asensio khi biết được tin anh vẫn chưa ký hợp đồng mới với đội chủ sân Bernabeu. Leicester City “rút ruột” MU Tờ Daily Mirror tiết lộ, Leicester City đang rất cần 1 trung vệ nhiều kinh nghiệm và trung vệ đang khoác áo MU- Chris Smalling là cầu thủ HLV trưởng “Bầy cáo”- Craig Shakespeare tìm kiếm. Chê PSG, Monaco muốn bán Mbappe cho Real Ban lãnh đạo AS Monaco chỉ muốn bán Kylian Mbappe cho Real Madrid mặc cho PSG đang rất nóng lòng cho chữ ký của ngôi sao trẻ này Arsenal mua "bom tấn" người Pháp: Nhằm gia tăng lực lượng cho hàng công, HLV Arsene Wenger vừa bày tỏ tham vọng mua tiền đạo Karim Benzema của Real. Barca vẫn “mơ mộng” tới Coutinho: Mặc dù đã chiêu mộ thành công tiền vệ Ousmane Dembele từ Dortmund, song Barca vẫn chưa từ bỏ tham vọng mua Philippe Coutinho của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Sanchez ra yêu sách với Arsenal: Theo Daily Star, tiền đạo Alexis Sanchez đang làm khó với Arsenal khi anh chỉ chấp nhận gia hạn hợp đồng mới nếu được Pháo thủ tăng lương lên 400.000 bảng/tuần. Alli “tỏ tình” với Barca: Tờ Don Balon cho hay, tiền vệ Dele Alli vừa ngỏ ý muốn chia tay Tottenham để chuyển sang đầu quân cho Barcelona. Chelsea, Liverpool tăng tốc trong vụ Oxlade-Chamberlain: Sau khi hay tin Alex Oxlade-Chamberlain từ chối gia hạn hợp đồng với Arsenal, cả Chelsea và Liverpool đã gấp rút lên kế hoạch đàm phán mua tiền vệ người Anh. Aurier chuẩn bị cập bến Tottenham Tottenham vừa xác nhận thông tin về việc thuyết phục được PSG bán Serge Aurier với giá 23 triệu bảng. Đồng thời, “The Spurs” đã xin được giấy phép lao động cho hậu vệ người Bờ Biển Ngà. Được biết, Aurier chuẩn bị sang London để kiểm tra y tế. Liverpool từ chối bán Can cho Juventus Giám đốc điều hành Juventus - Beppe Marotta vừa xác nhận rằng, lãnh đạo Liverpool đã từ chối bán tiền vệ Emre Can cho đội bóng của ông.

