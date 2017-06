Chuyển nhượng ngày 29/6: Bakayoko kiểm tra y tế ở Chelsea

Bản tin chuyển nhượng mùa Hè ngày 29/6 có những thông tin sau: Chelsea nổ “bom tấn” Bakayoko vào thứ Bảy tới Theo Euro Sport, tiền vệ Bakayoko đã tiến hành kiểm tra y tế để gia nhập Chelsea. Dự kiến, The Blues sẽ công bố bản hợp đồng này vào ngày thứ Bảy (1/7) tới, khi thị trường chuyển nhượng chính thức mở cửa. MU có 2 viên ngọc thô Theo báo giới Anh, MU sẽ đón 2 “viên ngọc thô” Ethan Galbraith (Bắc Ireland, 16 tuổi) và Aliou Badara Traore (Pháp, 16 tuổi) gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng. Đại gia Premier League tranh nhau Thomas Lemar Trang Goal đưa tin, Chelsea, Man City và Barca đang cạnh tranh quyết liệt để có được Thomas Lemar. Mới đây, Arsenal cũng đưa ra đề nghị chiêu mộ tiền vệ này với giá 35 triệu Bảng, nhưng bị AS Monaco từ chối. PSG chi 240 triệu Euro vì Mbappe và Donnarumma PSG đang lên kế hoạch chi 240 triệu Euro để chiêu mộ chân sút Kylian Mbappe từ AS Monaco và thủ thành Gianluigi Donnarumma từ AC Milan. Tương lai Verratti sáng tỏ vào ngày 4/7 Theo Goal, việc Marco Verratti có chuyển sang khoác áo Barca hay không sẽ được sáng tỏ vào ngày 4/7 tới, bởi lẽ đây là ngày hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới của PSG. Arsenal đẩy Bayern Munich vào thế khó Arsenal đã khiến Bayern Munich chùn bước trong nỗ lực chiêu mộ Alexis Sanchez, khi “hét giá” 50 triệu Bảng cho ngôi sao người Chile. Phía đội bóng nước Đức cho rằng, đây là con số quá lớn cho 1 cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng. Arsenal chia tay “chân gỗ” Giroud Tờ L'Equipe cho hay, Olivier Giroud đang tiến gần việc trở lại thi đấu ở Ligue 1. Hiện tại, Marseille và Lyon là 2 đội bóng dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Pháp từ Arsenal. Real Madrid quyết giữ James Rodriguez? Chủ tịch Real Madrid tuyên bố trên esRadio: “James Rodriguez là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Anh ấy thuộc về Real Madrid. Cầu thủ của chúng tôi sẽ không ra đi vì ý muốn cá nhân hay ý muốn của gia đình”.

