Chuyển nhượng ngày 3/1: MU từ chối bán người cho Everton

Bản tin chuyển nhượng mùa Đông ngày 3/1 có những nội dung chính sau: 1. MU từ chối bán người cho Everton Everton sẵn sàng trả 19 triệu Euro, để có được chữ ký của Morgan Schneiderlin (MU). Tuy nhiên theo The Guardian, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị trên. 2. Christian Benteke được đội bóng Trung Quốc chèo kéo Báo chí Anh đưa tin, tiền đạo Christian Benteke đang nhận được lời đề nghị hấp dẫn của một đội bóng Trung Quốc trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Hiện tại, Christian Benteke vẫn chưa đồng ý. 3. Dybala đồng ý gia nhập Real Mặc dù, Dybala vẫn còn hợp đồng với Juventus tới năm 2020, nhưng theo Mundo Deportivo, tiền đạo người Argentina đã đồng ý gia nhập Real ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. 4. Arsenal theo đuổi Miralem Pjanic The Sun đưa tin, Arsenal đang tiến hành đàm phán với Miralem Pjanic, để đưa tiền vệ này gia nhập sân Emirates ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017, thay thế Santi Cazorla. 5. Mourinho muốn có chữ ký của Pepe Theo The Sun, HLV Jose Mourinho đang nhắm trung vệ Pepe của Real, người không thường xuyên được đá chính ở mùa giải năm nay. Hiện tại, Pepe chỉ còn hợp đồng với Real tới Hè 2017. 6. Barca theo đuổi sao của Ajax Sports đưa tin, Barca đang lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Davinson Sanchez của Ajax. Trước đó, Davinson Sanchez đã từ chối gia nhập Barca vì không được chơi cùng Messi ở đội 1. 7. Real bất ngờ muốn chiêu mộ Dele Alli Daily Mirror đưa tin, Real đã đưa Dele Alli vào danh sách chuyển nhượng ở mùa Hè 2017. Được biết, số tiền mà “Kền kền trắng” bỏ ra cho thương vụ này không dưới 50 triệu Bảng./.

