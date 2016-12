Chuyển nhượng ngày 31/12: Memphis Depay trên đường rời MU

Bản tin chuyển nhượng mùa Đông ngày 31/12 gồm những nội dung sau: 1. Memphis Depay trên đường rời MU Memphis Depay không nhận được sự tin tưởng từ phía HLV Jose Mourinho, theo The Sun, tiền vệ người Hà Lan đang lên kế hoạch rời MU ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Được biết, HLV Jose Mourinho cũng không có ý định giữ chân cầu thủ này. 2. Real quyết tâm chiêu mộ Courtois The Sun đưa tin, ban lãnh đạo Real đang lên kế hoạch đưa thủ thành Courtois trở lại Tây Ban Nha chơi bóng. Hiện tại, Courtois đang thi đấu rất tốt trong màu áo của Chelsea. 3. Chelsea nhắm Vidal Vidal không nhận được sự tin tưởng từ HLV Carlo Ancelotti ở Bayern, nhân cơ hội này, Chelsea muốn đưa tiền vệ người Chile sang nước Anh chơi bóng. Được biết, The Blues sẵn sàng trả 38 triệu Euro, để có chữ ký của cầu thủ này. 4. Arda Turan từ chối đội bóng Trung Quốc Arda Turan nhận được nhiều lời mời hậu hĩnh từ phía các CLB của Trung Quốc, nhưng tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, anh không muốn rời Barca. 5. Gerard Deulofeu gia nhập AC Milan Theo La Repubblica, cầu thủ chạy cánh Gerard Deulofeu của Everton đã đồng ý gia nhập AC Milan theo dạng cho mượn trong thời gian còn lại của mùa giải. 6. Tottenham muốn có chữ ký của Ross Barkley Theo Daily Telegraph, Tottenham đang lên kế hoạch chiêu mộ Ross Barkley của Everton ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. 7. AC Milan gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Fabregas Theo Corriere dello Sport, CLB AC Milan đang gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Fabregas, cầu thủ đang không hạnh phúc ở Chelsea.

