Cung bậc cảm xúc trong trận đấu khai sân của SHB Đà Nẵng

Một CĐV SHB Đà Nẵng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cùng con trai. (Ảnh: Hải Sơn) Trận đấu mở màn mùa giải của SHB Đà Nẵng đã quy tụ khoảng 19.000 CĐV. (Ảnh: Hải Sơn) Còn đây là CĐV của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Họ ngồi chung với khán giả Đà nẵng trên khán đài C và cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng Phố Núi. Khi trận đấu vừa mới diễn ra, hàng ngàn người đã đề nghị BTC SVĐ Hòa Xuân bán vé bổ sung khi cho rằng dân phe đã ém vé "chợ đen", còn các khán đài còn trống. BTC chỉ phát hành khoảng 15.000 vé phòng sự cố "vỡ sân" nếu lượng khán giả háo hức đến xem sân mới quá đông. Nhưng dân phe đã đẩy giá vé lên gần gấp đôi so với giá niêm yết. Cảnh chen chúc ở khán đài C sau khi được mở cửa tự do. Đội hình xuất phát của CLB SHB Đà Nẵng thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, đáng tiếc nhất là tiền đạo Gaston Merlo, tiền vệ Huy Toàn. Lực lượng CSCĐ giải thích với người hâm mộ không nên tập trung ở khu vực cửa ưu tiên. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và HAGL đã diễn ra rất quyết liệt. Vũ Phong là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên tại SVĐ mới Hòa Xuân. Bàn thắng của Vũ Phong mang lại niềm phấn khích cho các CĐV chủ nhà. Lần đầu tiên, pháo sáng xuất hiện trên sân Hòa Xuân, khởi đầu tín hiệu tốt đẹp. Khán giả nán lại chúc mừng đội bóng sông Hàn có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Một khán giả nhí chăm chú theo dõi trận đấu. Chiến thắng mở màn mang lại ấn tượng tốt cho SVĐ mới Hòa Xuân. Với 19.000 người đến sân để dự khán trận đấu đầu mùa giải 2017 khiến đoạn đường từ SVĐ Hòa Xuân về phía trung tâm thành phố nhiều đoạn tắc cục bộ. Trong ảnh là ô tô, xe máy trật tự di chuyển trên cầu Nguyễn Tri Phương. tuy nhiên không có lời phàn nàn nào, thay vào đó là những vẻ mặt phấn khởi của người hâm mộ.

Một CĐV SHB Đà Nẵng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cùng con trai. (Ảnh: Hải Sơn) Trận đấu mở màn mùa giải của SHB Đà Nẵng đã quy tụ khoảng 19.000 CĐV. (Ảnh: Hải Sơn) Còn đây là CĐV của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Họ ngồi chung với khán giả Đà nẵng trên khán đài C và cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng Phố Núi. Khi trận đấu vừa mới diễn ra, hàng ngàn người đã đề nghị BTC SVĐ Hòa Xuân bán vé bổ sung khi cho rằng dân phe đã ém vé "chợ đen", còn các khán đài còn trống. BTC chỉ phát hành khoảng 15.000 vé phòng sự cố "vỡ sân" nếu lượng khán giả háo hức đến xem sân mới quá đông. Nhưng dân phe đã đẩy giá vé lên gần gấp đôi so với giá niêm yết. Cảnh chen chúc ở khán đài C sau khi được mở cửa tự do. Đội hình xuất phát của CLB SHB Đà Nẵng thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, đáng tiếc nhất là tiền đạo Gaston Merlo, tiền vệ Huy Toàn.

Lực lượng CSCĐ giải thích với người hâm mộ không nên tập trung ở khu vực cửa ưu tiên. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và HAGL đã diễn ra rất quyết liệt. Vũ Phong là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên tại SVĐ mới Hòa Xuân. Bàn thắng của Vũ Phong mang lại niềm phấn khích cho các CĐV chủ nhà. Lần đầu tiên, pháo sáng xuất hiện trên sân Hòa Xuân, khởi đầu tín hiệu tốt đẹp. Khán giả nán lại chúc mừng đội bóng sông Hàn có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Một khán giả nhí chăm chú theo dõi trận đấu. Chiến thắng mở màn mang lại ấn tượng tốt cho SVĐ mới Hòa Xuân. Với 19.000 người đến sân để dự khán trận đấu đầu mùa giải 2017 khiến đoạn đường từ SVĐ Hòa Xuân về phía trung tâm thành phố nhiều đoạn tắc cục bộ. Trong ảnh là ô tô, xe máy trật tự di chuyển trên cầu Nguyễn Tri Phương. tuy nhiên không có lời phàn nàn nào, thay vào đó là những vẻ mặt phấn khởi của người hâm mộ.