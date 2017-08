Danh sách 23 cầu thủ ĐTVN được triệu tập cho trận gặp Campuchia

Ngày 5/9, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Campuchia ở vòng loại cuối Asian Cup 2019. Sau đây là danh sách 23 cầu thủ Việt Nam được HLV Mai Đức Chung triệu tập cho trận đấu này. Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Hải Phòng) Thủ môn: Phí Minh Long - áo vàng (Hà Nội FC) Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa) (Ảnh: FIFA). Hậu vệ: Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam) (Ảnh: FIFA). Hậu vệ: Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng) (Ảnh: VPF). Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel) Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu - số 20 (Hà Nội FC) Hậu vệ: Âu Văn Hoàn - số 2 (TP.HCM) Hậu vệ: Vũ Văn Thanh (HAGL). Tiền vệ: Lê Văn Thắng - áo vàng (FLC Thanh Hóa) (Ảnh: VSI - Thể thao Văn Hóa). Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh (HAGL). Tiền vệ: Lương Xuân Trường (Gangwon) Tiền vệ: Quang Hải (Hà Nội FC) Tiền vệ: Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng) Tiền vệ: Nguyễn Văn Toàn (HAGL) Tiền vệ: Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) Tiền vệ: Nguyễn Huy Hùng - số 14 (Quảng Nam) Tiền vệ: Trọng Hoàng - số 8 (FLC Thanh Hóa) Tiền vệ: Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) Tiền đạo: Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) Tiền đạo: Văn Quyết (Hà Nội FC) Tiền đạo: Công Phượng (HAGL) Tiền đạo: Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) Danh sách ban huấn luyện. Danh sách chi tiết 23 cầu thủ Việt Nam được triệu tập ở trận đấu với Campuchia.

