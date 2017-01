Diego Costa “đình chiến” với Conte, nhưng không gia hạn hợp đồng

Cuối tuần trước, Costa đã khẩu chiến kịch liệt với HLV Conte. Nguyên nhân là bởi HLV người Italia phát hiện tiền đạo này "đi đêm" với CLB Trung Quốc - Tianjin Quanjian. Kết quả, Costa bị đày trên băng ghế dự bị và không được thi đấu trong trận Chelsea gặp Leicester. Dù không có Costa, nhưng Chelsea vẫn giành được chiến thắng 3-0 trước Leicester. Người tỏa sáng trong trận đấu này là Alonso với 1 cú đúp. Nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn giữa Costa và HLV Conte là do CLB Tianjin Quanjian tuyên bố sẽ cho tiền đạo này hưởng mức lương chưa từng có trong lịch sử bóng đá: 30 triệu bảng/năm nếu anh chịu tới Trung Quốc thi đấu. Chủ tịch của Tianjin Quanjian là tỉ phú Shu Yuhiu (áo đen). Ông có mối quan hệ thân thiết với nhiều "siêu cò" bóng đá, trong đó có người đại diện của Costa - Jorge Mendes. Muốn được tập luyện và thi đấu trở lại, mới đây Costa đã phải làm hòa với HLV Conte. Dù đã làm hòa với HLV nhưng theo tờ The Sun, Costa nhất quyết không gia hạn hợp đồng với The Blues. Đây là một động thái để ép CLB phải bán anh khi mùa giải kết thúc. Để thay thế Costa, HLV Conte đang nhắm đến tiền đạo Muller của Bayern Munich. Dự kiến Chelsea sẽ phải bỏ ra không dưới 35 triệu bảng để có sự phục vụ của chân sút này.

