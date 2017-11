Đội bóng “thăng hoa” nhất NHA: MU ngậm ngùi trước Man City

1. Arsenal- C Vị trí trên bảng xếp hạng: 6 Thành tích tốt nhất: Everton 2-5 Arsenal Thành tích tệ nhất: Liverpool 4-0 Arsenal 2. Bournemouth – D Vị trí trên bảng xếp hạng: 17 Thành tích tốt nhất: Newcastle 0-1 Bournemouth Thành tích tệ nhất: Bournemouth 0-2 Watford 3. Brighton và Hove Albion – A Vị trí trên bảng xếp hạng: 8 Thành tích tốt nhất: West Ham 0-3 Brighton Thành tích tệ nhất: Leicester 2-0 Brighton 4. Burnley - A + Vị trí trên bảng xếp hạng: 7 Thành tích tốt nhất: Chelsea 2-3 Burnley Thành tích tệ nhất: Burnley 0-1 West Brom 5. Chelsea - B + Vị trí trên bảng xếp hạng: 4 Thành tích tốt nhất: Chelsea 1-0 MU Thành tích tệ nhất: Crystal Palace 2-1 Chelsea 6. Crystal Palace – F Vị trí trên bảng xếp hạng: 20 Thành tích tốt nhất: Crystal Palace 2-1 Chelsea Thành tích tệ nhất: Crystal Palace 0-3 Huddersfield Town 7. Everton - D- Vị trí trên bảng xếp hạng: 15 Thành tích tốt nhất: Everton 3-2 Watford Thành tích tệ nhất: Everton 0-1 Burnley 8. Huddersfield Town – A Vị trí trên bảng xếp hạng: 10 Thành tích tốt nhất: Huddersfield Town 2-1 MU Thành tích tệ nhất: Huddersfield Town 0-4 Tottenham 9. Leicester City – B- Vị trí trên bảng xếp hạng: 12 Thành tích tốt nhất: Leicester City 2-0 Everton Thành tích tệ nhất: Huddersfield Town 1-1 Leicester City 10. Liverpool - C + Vị trí trên bảng xếp hạng: 5 Thành tích tốt nhất: Liverpool 4-0 Arsenal Thành tích tệ nhất: Man City 5-0 Liverpool 11. Manchester City - A + Vị trí trên bảng xếp hạng: 1 Thành tích tốt nhất: Man City 5-0 Liverpool Thành tích tệ nhất: Man City 1-1 Everton 12. MU - B + Vị trí trên bảng xếp hạng: 2 Thành tích tốt nhất: MU 1-0 Tottenham Thành tích tệ nhất: Huddersfield Town 2-1 MU 13. Newcastle United – B Vị trí trên bảng xếp hạng: 11 Thành tích tốt nhất: Newcastle 3-0 West Ham Thành tích tệ nhất: Huddersfield Town 1-0 Newcastle 14. Southampton – C Vị trí trên bảng xếp hạng: 13 Thành tích tốt nhất: Southampton 3-2 West Ham Thành tích tệ nhất: Southampton 1-0 Burnley 15. Stoke City- C- Vị trí trên bảng xếp hạng: 14 Thành tích tốt nhất: Stoke City 1-0 Arsenal Thành tích tệ nhất: Man City 7-2 Stoke City 16. Swansea City – D Vị trí trên bảng xếp hạng: 19 Thành tích tốt nhất: Crystal Palace 0-2 Swansea City Thành tích tệ nhất: Swansea City 0-4 MU 17. Tottenham - B+ Vị trí trên bảng xếp hạng: 3 Thành tích tốt nhất: Tottenham 4-1 Liverpool Thành tích tệ nhất: Tottenham 0-0 Swansea City 18. Watford - B+ Vị trí trên bảng xếp hạng: 9 Thành tích tốt nhất: Watford 2-1 Arsenal Thành tích tệ nhất: Everton 3-2 Watford 19. West Bromwich Albion - D- Vị trí trên bảng xếp hạng: 16 Thành tích tốt nhất: Burnley 0-1 West Brom Thành tích tệ nhất: Brighton 3-1 West Brom 20. West Ham – E Vị trí trên bảng xếp hạng: 18 Thành tích tốt nhất: West Ham 2-0 Huddersfield Thành tích tệ nhất: West Ham 0-3 Brighton

