Đội hình dự kiến giúp Bồ Đào Nha “bắt nạt” New Zealand

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và New Zealand sẽ diễn ra lúc 22h tối nay. Nếu giành chiến thắng với tỷ số đậm, Cristiano Ronaldo và các đồng đội nhiều khả năng sẽ chiếm ngôi đầu bảng A. Đội hình dự kiến của Bồ Đào Nha trước New Zealand gồm: Thủ môn: Rui Patricio Hậu vệ: Pepe Hậu vệ: Bruno Alves Hậu vệ: Nelson Semedo Hậu vệ: Eliseu Tiền vệ: Andre Gomes Tiền vệ: Adrien Silva Tiền vệ: Danilo Tiền vệ: Bernardo Silva Tiền đạo: Nani Tiền đạo: Cristiano Ronaldo Đội hình dự kiến của Bồ Đào Nha trước New Zealand.

