Đội hình dự kiến giúp Man City “khuất phục” Hull City

Thủ môn: Claudio Bravo Hậu vệ phải: Pablo Zabaleta Trung vệ: Nicolas Otamendi Trung vệ: John Stones Hậu vệ trái: Aleksandar Kolarov Tiền vệ trụ: Fernandinho Tiền vệ: Leroy Sane Tiền vệ: Yaya Toure Tiền vệ: David Silva Tiền vệ: Kevin De Bruyne Tiền đạo: Raheem Sterling Đội hình dự kiến của Hull City và Man City ở vòng 18 Premier League 2016/17. (Ảnh: Whoscored)
|Hậu vệ phải: Pablo Zabaleta
|Trung vệ: Nicolas Otamendi
|Hậu vệ trái: Aleksandar Kolarov
|Tiền đạo: Raheem Sterling
|Đội hình dự kiến của Hull City và Man City ở vòng 18 Premier League 2016/17. (Ảnh: Whoscored)