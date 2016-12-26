Đội hình dự kiến giúp Man City “khuất phục” Hull City

Cập nhật lúc: 15:20 26/12/2016 (GMT+7)

VOV.VN - 11 cầu thủ trong đội hình dự kiến của đội chủ sân Etihad sẽ giúp thầy trò Pep Guardiola giành điểm trước Hull City tại vòng 18 Premier League 2016/17.

Trường Giang/VOV.VN
Ảnh Getty
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