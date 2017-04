Đội hình tài năng trẻ sáng giá ở cuộc đọ sức Dortmund - AS Monaco

Trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Dortmund và AS Monaco sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 12/4, theo giờ Việt Nam. Dưới đây là đội hình dự kiến của hai đội: Dortmund | Thủ môn: Bürki Dortmund | Trung vệ: Sokratis Dortmund | Trung vệ: Bartra Dortmund | Hậu vệ phải: Pisczcek Dortmund | Hậu vệ trái: Schmelzer Dortmund | Tiền vệ trung tâm: Weigl Dortmund | Tiền vệ trung tâm: Guerreiro Dortmund | Tiền vệ trung tâm: Castro Dortmund | Tiền vệ trái: Dembele Dortmund | Tiền vệ phải: Pulisic Dortmund | Tiền đạo: Aubameyang AS Monaco | Thủ môn: Subasic AS Monaco | Trung vệ: Glik AS Monaco | Trung vệ: Jemerson AS Monaco | Hậu vệ trái: Mendy AS Monaco | Hậu vệ phải: Raggi AS Monaco | Tiền vệ trung tâm: Fabinho AS Monaco | Tiền vệ trung tâm: Moutinho AS Monaco | Tiền vệ trái: Lemar AS Monaco | Tiền vệ phải: Bernardo AS Monaco | Tiền đạo: Mbappe AS Monaco | Tiền đạo: Falcao Đội hình dự kiến của Dortmund và AS Monaco.

