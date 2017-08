Đội hình tiêu biểu vòng 3 NHA: Liverpool thống lĩnh, MU vắng bóng

Trải qua vòng 3 Premier League 2017/2018, MU tiếp tục duy trì phong độ khi giành chiến thắng 2-0 trước Liverpool, trong khi đó Liverpool thăng hoa “đè bẹp” Arsenal với tỷ số 4-0. Dưới đây là đội hình tiêu biểu vòng 3 Premier League 2017/2018: Thủ môn K. Schmeichel (Leicester City): 8 điểm- Anh đã có 5 pha cứu thua cho Leicester City trong trận đấu với MU. Hậu vệ trái J. Gomez (Áo đỏ- Liverpool): 8,5 điểm- Anh đã có 2 lần tranh chấp thành công trên không và 3 lần xoạc bóng chính xác. Ngoài ra cầu thủ của Liverpool còn có 1 đường kiến tạo giúp Firmino mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 trước Arsenal. Trung vệ J. Matip (Liverpool): 8 điểm- Anh có 2 lần tranh chấp thành công trên không và 3 lần xoạc bóng chính xác, 1 pha đánh chặn Trung vệ B. Mee (Burnley): 8 điểm- Anh có 6 lần tranh chấp thành công trên không và 2 lần xoạc bóng chính xác Hậu vệ phải C. Mbemba (Áo trắng đen- Newcastle United): 8,4 điểm- Anh có 2 lần đi bóng qua đối phương, 4 lần tranh chấp thành công, 4 pha xoạc bóng chính xác và 1 lần đánh chặn. Tiền vệ phải M. Salah (Bên phải- Liverpool): 9 điểm- Ngoài 1 bàn thắng, anh còn có 1 đường kiến tạo thành bàn. Bên cạnh đó, cựu sao AS Roma còn có 1 pha dẫn bóng thành công, 1 lần xoạc bóng chính xác, 1 pha đánh chặn Tiền vệ trung tâm E. Can (Áo đỏ- Liverpool): 8,3 điểm- Anh có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 88%, 3 lần đi bóng qua đối phương, 3 lần tranh chấp thành công trên không và 2 lần xoạc bóng chính xác, 1 pha đánh chặn. Tiền vệ trung tâm C. Fabregas (Chelsea): 8 điểm- Ngoài 1 bàn thắng, anh có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 83%, 1 pha đánh chặn chính xác. Tiền vệ trái R. Brady (Áo đỏ mận- Burnley):Ngoài 1 đường kiến tạo thành bàn, anh còn có 3 lần đi bóng qua đối phương, 1 lần tranh chấp thành công và 2 lần xoạc bóng chính xác. Tiền đạo T. Abraham (Swansea): 8 điểm- Bên cạnh 1 bàn thắng, anh còn có 1 pha dẫn bóng qua đối phương, 2 lần tranh chấp thành công, 1 lần xoạc bóng chính xác, 3 lần đánh chặn chính xác. Tiền đạo R. Firmino (Liverpool):8,9 điểm- Ngoài 1 bàn thắng, anh còn có 1 đường kiến tạo thành bàn. Bên cạnh đó, ngôi sao người Brazil còn có 4 pha dẫn bóng qua đối phương, 2 lần tranh chấp thành công, 1 lần xoạc bóng chính xác, 2 pha đánh chặn. Đội hình tiêu biểu vòng 3 Premier League 2017/2018

