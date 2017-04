Đối thủ của Than Quảng Ninh tại AFC Cup 2017 e ngại Minh Tuấn

Trước cuộc chạm trán Than Quảng Ninh trên sân Mỹ Đình vào ngày mai (5/4), HLV trưởng của Home United- ông Aidil Sharin Sahak khẳng định Thanh Quảng Ninh là đội bóng có chất lượng.

Ông nói: “Than Quảng Ninh là đội bóng sở hữu nhiều cá nhân giỏi và các cầu thủ có chất lượng rất đồng đều. Và tôi đặc biệt chú ý tới cầu thủ số 8 (Minh Tuấn). Cậu ấy có kỹ thuật rất tốt”.

Mặc dù phải làm khách trên sân Mỹ Đình, nhưng Home United vẫn quyết tâm giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh, HLV Sahak cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu cho trận đấu này và toàn đội đang rất quyết tâm đánh bại Than Quảng Ninh”.

Giống với HLV trưởng Sahak, đội trưởng Home United- Muhammad Izzdin Shafiq chia sẻ: “Thể trạng và thể lực của toàn đội đang rất tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi đang rất hưng phấn sau khi chiến thắng Than Quảng Ninh. Do vậy chúng tôi sẽ quyết tâm làm lại điều đó”.

Chia sẻ về mặt sân của SVĐ Mỹ Đình, nhà cầm quân sinh năm 1977 cho biết: “Mặt sân của Mỹ Đình rất tốt. Chất lượng cỏ và mặt sân đạt tiêu chuẩn và sẽ đáp ứng điều kiện thi đấu của 2 đội”.

Cũng giống như Than Quảng Ninh thì Home United cũng không phục vụ của cầu thủ quan trọng là Ui-Young Song, cầu thủ đã ghi 2 bàn ở lượt đi vào lưới Than Quảng Ninh, HLV Sahak chia sẻ: “Toàn đội không có một cầu thủ nào gặp phải chấn thương nhưng Ui-Young Song sẽ không thể ra sân do thẻ phạt”./.