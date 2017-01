Everton - Man City: Khó khăn chờ đội khách

Everton sẽ là thử thách không dễ dàng với Man City. (Ảnh: Getty).

Everton: Stekelenburg, Baines, Williams, Mori, Coleman, McCarthy, Scheiderlin, Mirallas, Barkley, Valencia, Lukaku.

Man City: Bravo, Sagna, Otamendi, Stones, Kolarov, Zabaleta, Toure, Bruyne, Sterling, Aguero, Silva.

Trong những trận đấu gần đây, Man City thể hiện phong độ tương đối thất thường. Ngay cả trước những đội bóng không được đánh giá cao, The Citizens cũng không thể thắng một cách dễ dàng.Khoảng cách đến 10 điểm so với đội nhất bảng Chelsea lúc này thật sự khiến các CĐV của Man City không thể hài lòng. Nếu tiếp tục muốn vô địch, Man City cần phải thể hiện bộ mặt tích cực hơn.Đoàn quân của HLV Guardiola rất cần những luồng sinh khí mới trong đội hình để có thể thay đôir màn trình diễn đã quá nhạt nhòa thời gian qua nhưng đáng tiếc cho họ là tân binh Gabriel Jesus vẫn chưa hoàn tất thủ tục để có thể ra sân.Bên cạnh đó, Fernandinho sẽ bị treo giò còn Fernando vẫn chưa bình phục chấn thương, điều đó khiến vị trí tiền vệ trung tâm của Man City trở nên rất mong manh.Về phần Everton, dù phong độ của họ không khá hơn Man City nhưng mỗi khi được đá trên sân nhà, đội bóng này luôn thể hiện sự khó chịu.Hai tân binh Ademola Lookman và Morgan Schneiderlin được kỳ vọng sẽ mang đến những sự bổ sung chất lượng cho Everton, nhất là trong bối cảnh tiền vệ trụ cột Idrissa Gueye phải về phục vụ ĐT Senegal tại CAN 2017.Trận đấu giữa Everton và Man City sẽ bắt đầu lúc 20h30 tối nay theo giờ Việt Nam./.