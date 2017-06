Fabinho - Mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình MU mùa tới?

Không phải ngẫu nhiên, những tin đồn MU theo đuổi Fabinho xuất hiện ngập tràn các mặt báo, trang Squawka đã đưa ra các phương án chiến thuật mà ngôi sao người Brazil có thể mang lại, nếu cập bến Old Trafford. Phương án 1: Sử dụng Fabinho cho hàng tiền vệ 3 người Ở mùa giải 2016/2017, HLV Jose Mourinho thường để Michael Carrick chơi tiền vệ lùi sâu nhằm tận dụng khả năng chuyền bóng của đội phó MU. Tuy nhiên, lão tướng người Anh chuẩn bị bước sang tuổi 36 và Fabinho sẽ là sự thay thế lý tưởng cho vị trí này. Fabinho sở hữu khả năng đánh chặn cực kỳ ấn tượng, khi là người xoạc bóng nhiều nhất (80 lần) và tranh chấp thành công nhiều thứ nhì (53 lần) của AS Monaco ở Ligue 1 mùa trước. Khả năng chuyền bóng của Fabinho cũng rất tốt và đặc biệt là khả năng duy trì nhịp độ tấn công cho đội nhà. Theo thống kê, cầu thủ người Brazil chỉ xếp sau Thomas Lemar và Bernardo Silva về khả năng tạo cơ hội ở AS Monaco mùa trước. Ngoài ra, 67,9% số đường chuyền của Fabinho có hướng lên phía trước. Phương án 2: Sử dụng Fabinho cho cặp tiền vệ trung tâm Fabinho và Bakayoko chính là cặp tiền vệ trung tâm đưa AS Monaco đến chức vô địch Ligue 1, cũng như đi tới bán kết Champions League mùa trước. Nếu đến MU và đá cặp cùng Pogba, Fabinho có thể giúp ngôi sao người Pháp yên tâm lao lên phía trước để tham gia tấn công. Bên cạnh đó, Fabinho sẽ giúp "Người đặc biệt" Mourinho xoay vòng lực lượng hiệu quả hơn khi có thể hợp cùng Herrera hoặc Fellaini để tạo thành 1 cặp tiền vệ trung tâm giàu sức chiến đấu. Phương án 3: Sử dụng Fabinho ở vị trí hậu vệ phải Trước khi gặt hái thành công ở vị trí tiền vệ trung tâm, Fabinho đã khẳng định tên tuổi như một hậu vệ phải triển vọng nhất châu Âu. Cầu thủ người Brazil sở hữu khả năng công thủ toàn diện, có thể xem như sự kết hợp giữa Antonio Valencia và Matteo Darmian. Theo Squawka, nếu Fabinho và Luke Shaw cùng đạt phong độ cao nhất, MU sẽ sở hữu cặp hậu vệ biên rất lợi hại.

Không phải ngẫu nhiên, những tin đồn MU theo đuổi Fabinho xuất hiện ngập tràn các mặt báo, trang Squawka đã đưa ra các phương án chiến thuật mà ngôi sao người Brazil có thể mang lại, nếu cập bến Old Trafford. Phương án 1: Sử dụng Fabinho cho hàng tiền vệ 3 người Ở mùa giải 2016/2017, HLV Jose Mourinho thường để Michael Carrick chơi tiền vệ lùi sâu nhằm tận dụng khả năng chuyền bóng của đội phó MU. Tuy nhiên, lão tướng người Anh chuẩn bị bước sang tuổi 36 và Fabinho sẽ là sự thay thế lý tưởng cho vị trí này. Fabinho sở hữu khả năng đánh chặn cực kỳ ấn tượng, khi là người xoạc bóng nhiều nhất (80 lần) và tranh chấp thành công nhiều thứ nhì (53 lần) của AS Monaco ở Ligue 1 mùa trước. Khả năng chuyền bóng của Fabinho cũng rất tốt và đặc biệt là khả năng duy trì nhịp độ tấn công cho đội nhà. Theo thống kê, cầu thủ người Brazil chỉ xếp sau Thomas Lemar và Bernardo Silva về khả năng tạo cơ hội ở AS Monaco mùa trước. Ngoài ra, 67,9% số đường chuyền của Fabinho có hướng lên phía trước. Phương án 2: Sử dụng Fabinho cho cặp tiền vệ trung tâm Fabinho và Bakayoko chính là cặp tiền vệ trung tâm đưa AS Monaco đến chức vô địch Ligue 1, cũng như đi tới bán kết Champions League mùa trước. Nếu đến MU và đá cặp cùng Pogba, Fabinho có thể giúp ngôi sao người Pháp yên tâm lao lên phía trước để tham gia tấn công. Bên cạnh đó, Fabinho sẽ giúp "Người đặc biệt" Mourinho xoay vòng lực lượng hiệu quả hơn khi có thể hợp cùng Herrera hoặc Fellaini để tạo thành 1 cặp tiền vệ trung tâm giàu sức chiến đấu. Phương án 3: Sử dụng Fabinho ở vị trí hậu vệ phải Trước khi gặt hái thành công ở vị trí tiền vệ trung tâm, Fabinho đã khẳng định tên tuổi như một hậu vệ phải triển vọng nhất châu Âu. Cầu thủ người Brazil sở hữu khả năng công thủ toàn diện, có thể xem như sự kết hợp giữa Antonio Valencia và Matteo Darmian. Theo Squawka, nếu Fabinho và Luke Shaw cùng đạt phong độ cao nhất, MU sẽ sở hữu cặp hậu vệ biên rất lợi hại.