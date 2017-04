Futsal HDBank 2017: Thái Sơn Nam thua trận đầu tiên

Ngay pha giao bóng đầu tiên, Xuân Du đã đưa Thái Sơn Nam vượt lên với pha sút bóng đầy bất ngờ. Sanatech Khánh Hòa không gục gã mà vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa do công của Nguyễn Phúc. Sau đó cả hai đội đều có những pha ăn miếng trả miếng về phía khung thành lẫn nhau và Sanatech bất ngờ có bàn nâng tỷ số 2 – 1 do công Minh Tuấn. Bàn thắng này như chạm vào sự tự ái của nhà đương kim vô địch và họ gần như ngay lập tức có bàn gỡ 2 – 2 do công của Trần Thái Huy.

Thái Sơn Nam (trắng) và Sanatech Khánh Hòa tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số căng thẳng. (Ảnh: Hà Khánh)

Sang hiệp 2, cả hai đội vẫn thi đấu đầy quyết tâm và bước ngoặc của trận đấu đến từ tình huống để bóng chạm tay của Xuân Du trong khu phạt đền. Và Khổng Đình Hùng đã chiến thắng thủ môn Ngô Đình Thuận trên chấm đá phạt 6m. Thái Sơn Nam chưa kịp ổn định lại đội hình thì tiếp tục nhận bàn thua khi Đình Tuyên tận dụng một tình huống lộn xộn trước khung thành để đá bóng vào lưới trống.

Thái Sơn Nam vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ 3 -4 do công của đội trưởng Văn Vũ. Những phút cuối, Thái Sơn Nam đá power –play nhưng không thành công và thua thêm một bàn ở giây cuối của trận đấu do công của Văn Hạnh. Thắng 5 – 3, Sanatech Khánh Hòa có 17 điểm, củng cố ngôi nhì bảng và chỉ cách chính Thái Sơn Nam 2 điểm.

Thái Sơn Nam thua trận đầu tiên tại Giải Futsal VĐQG HDBank 2017. (Ảnh: Hà Khánh)

Sau trận đấu, trưởng đoàn Trần Duy Hiếu của Sanatech Khánh Hòa cho biết đây là trận đấu hay nhất của đội khi các cầu thủ đã chiến đấu 200% khả năng và đầy quyết tâm để giành chiến thắng. Đội cũng sẽ quyết tâm cố gắng thi đấu tốt từng trận một để đạt vị trí tốt nhất.

Trưởng đoàn Trần Duy Hiếu nói: “Đây là trận đấu hay nhất của Sanatech Khánh Hòa về tinh thần, chuyên môn, chiến thuật. Đôi khi trận đấu có những sai lầm nhưng về toàn cục cầu thủ đã cố gắng hết mình. Thái Sơn Nam là đối thủ mạnh nên buộc các cầu thủ phải chiến đấu với 200% khả năng và kết quả như thế nào thì ban huấn luyện cũng hài lòng”.

Sanatech Khánh Hòa giành chiến thắng xứng đáng trước Thái Sơn Nam. (Ảnh: Hà Khánh)

Trong khi đó huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân của Thái Sơn Nam cho biết các cầu thủ có những thời điểm phòng ngự không tốt, đôi lúc mất tập trung dẫn đến kết quả không mong muốn. Tuy thua cuộc nhưng huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân cũng cho rằng các cầu thủ đã cố gắng hết mình. Dù thua nhưng Thái Sơn Nam vẫn đang có lợi thế và sẽ quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch.

Huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân nói: “Trong mấy năm gần đây không còn những trận đấu dễ dàng nữa rồi. Mùa giải năm nay chất lượng các trận đấu cao, việc bảo vệ chức vô địch sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi mới thua một trận, vẫn đang nắm lợi thế và chúng tôi sẽ quyết tâm giữ lợi thế này”.

Trong trận đấu trước đó, Thái Sơn Bắc cũng tiếp đà hồi sinh mạnh mẽ khi dễ dàng vượt qua đối thủ yếu Sanest Tourist Khánh Hòa với tỷ số 4 – 1 để vươn lên top giữa bảng xếp hạng./.