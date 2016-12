Gareth Bale, Eden Hazard và đội hình “sao hụt” của MU

Thủ môn: Gianluigi Buffon | Thủ thành người Italia từng được liên hệ với MU vào năm 2010 và đã xuất hiện ở Manchester để tìm mua nhà, tuy nhiên thương vụ này đã không diễn ra. Hậu vệ: Alessandro Nesta | Năm 2002, Sir Alex Ferguson từng nỗ lực theo đuổi cựu danh thủ ĐT Italia, nhưng cuối cùng hậu vệ hào hoa này đã lựa chọn khoác áo AC Milan. Hậu vệ: Gerard Pique | MU có thể đã sở hữu trung vệ hàng đầu thế giới, nếu như không để Gerard Pique trở lại khoác áo Barca năm 2008. Hậu vệ: Mats Hummels | Chính tuyển thủ Đức đã lên tiếng thừa nhận anh từng ở rất gần sân Old Trafford, trước khi quyết định rời Dortmund sang Bayern Munich. Tiền vệ: Cesc Fabregas | HLV David Moyes từng rất muốn sở hữu Cesc Fabregas trong thời gian dẫn dắt MU, nhưng cuối cùng Chelsea mới là đội có được tiền vệ người Tây Ban Nha. Tiền vệ: Ronaldinho | Năm 2003, MU đã bị Barca “nẫng tay trên” Ronaldinho vào phút chót. Rất may, Alex Ferguson đã tìm được Cristiano Ronaldo để thay thế cho siêu sao người Brazil. Tiền vệ: James Rodriguez | Năm 2011, James Rodriguez từng được Porto chào bán với giá 5 triệu Bảng cho MU, nhưng Sir Alex Ferguson lại từ chối và quyết định bỏ tiền chiêu mộ “hàng hớ” Bebe . Tiền vệ: Gareth Bale | Năm 2007, Gareth Bale suýt nữa đã về với sân Old Trafford từ Southampton, trước khi quyết định khoác áo Tottenham. Tiền vệ: Eden Hazard | Chính sự thiếu quyết đoán trong kỳ chuyển nhượng Hè năm 2012 đã khiến MU bị Chelsea “qua mặt” trong thương vụ chiêu mộ Eden Hazard từ Lille. Tiền đạo: Karim Benzema | MU từng liên tục theo đuổi chân sút người Pháp trong giai đoạn 2008-2011, nhưng không thành công. Tiền đạo: Alan Shearer | Huyền thoại Premier League thậm chí đã từ chối “Quỷ đỏ” tới 2 lần, để đầu quân cho Blackburn ( năm1993) và Newcastle (năm 1996) Đội hình "sao hụt" của MU do Mirror bình chọn.

