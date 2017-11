Hà Nội FC tuột cúp vô địch cay đắng trên sân Cẩm Phả

Hà Nội FC bước vào trận đấu trên sân Cẩm Phả chiều 25/11 với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. (Ảnh: Minh Hoàng) Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội FC diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu. Hà Nội FC sớm vươn lên dẫn trước với cú đúp của Oseni. Nhưng trong một ngày mà các chân sút của Than Quảng Ninh như Dyachenko, Mạc Hồng Quân, Vũ Minh Tuấn thi đấu quá hay, hàng thủ Hà Nội FC đã bị ngợp. Một mình Dyachenko ghi tới 4 bàn. Khá khó hiểu khi hàng thủ Hà Nội FC tỏ ra lơi lỏng, không kèm chặt chân sút này. Dù sau đó, Hà Nội FC có thêm bàn thắng của Samson từ pha đánh đầu. Và Lloris ghi thêm một bàn trong những phút bù giờ. Nhưng như vậy là chưa đủ. Thầy trò Chu Đình Nghiêm đành chấp nhận hòa 4-4 với Than Quảng Ninh và hai tay dâng chức vô địch cho Quảng Nam, đội bóng đã thắng TP HCM 3-1. Gương mặt Samson không có chút vui vẻ nào khi đứng trên bục nhận giải ba.

