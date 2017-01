HAGL toàn thua sau 2 vòng ở V.League 2017

HAGL (áo trằng) toàn thua sau 2 trận ở V.League 2017. (Ảnh: Bích Thùy).

Than Quảng Ninh đánh bại TPHCM nhờ 2 bàn thắng ở những phút cuối. (Ảnh: Minh Hoàng).

Chiều nay (13/1), trên các sân cỏ cả nước tiếp tục diễn ra loạt trận ở vòng 2 V.League 2017.Ở trận đấu diễn ra sớm nhất, Than Quảng Ninh đã vấp phải một tân binh TPHCM thi đấu rất kiên cường. Phải đến những phút cuối cùng, Nguyên Sa và Văn Hiếu mới lập công, giúp đội bóng đất Mỏ có chiến thắng 2-0 và sở hữu 3 điểm đầu tiên.Tại sân của Quảng Nam, ĐKVĐ đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. Bất chấp việc Quang Hải tiếp tục ghi bàn, đội bóng Thủ đô vẫn trắng tay khi để Đại Dương và Thiago ghi bàn cho đội chủ nhà.Tại Pleiku, dù HAGL có bàn dẫn trước do công của Đông Triều nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thua trận với tỷ số 1-2 trước Hải Phòng.Trận đấu cuối cùng trong ngày trên sân Long An giữa đội chủ nhà và B.Bình Dương đã kết thúc với tỷ số 1-1 khi Anh Đức là người gỡ hòa cho đội khách từ quả penalty ở phút bù giờ cuối cùng./.