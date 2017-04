Hải Phương Nam Phú Nhuận đánh bại Sanest Tourist Khánh Hòa

Giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Sanest Tourist Khánh Hòa (ST.KH), Hải Phương Nam Phú Nhuận (HPN.PN) cho thấy cú sẩy chân trước Sannatech Khánh Hòa chỉ là tai nạn. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp đưa đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Anh lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng.

Từng chạm mặt tại vòng loại của giải futsal VĐQG HDBank 2017 với mỗi đội giành 1 chiến thắng, trận đấu giữa HPN.PN và ST.KH ở giai đoạn 2 trên thực tế diễn ra một chiều. Mai Thành Danh Toại sớm đưa HPN.PN vươn lên dẫn trước bằng cú bắt volley đẹp mắt từ quả đá phạt góc của đồng đội.

Hải Phương Nam Phú Nhuận (áo xanh) giành chiến thắng thuyết phục 4-0 để leo lên ngôi nhì bảng. (Ảnh: Hà Khánh)

Có bàn thắng trước, tâm lý các cầu thủ HPN.PN trở nên tự tin và thoải mái hơn. Đoàn Văn Định nâng tỉ số lên 2-0 với pha bắt volley chân trái, cách khung thành đối thủ gần 20m, làm tung nóc lưới ST.KH.

Đáng lưu ý, sau khi ghi bàn, Đoàn Văn Định, mới trở lại thi đấu sau 7 tháng nghỉ dưỡng thương từ ca phẫu thuật dây chằng chéo đầu gối, đã giương cao chiếc áo ghi tên TM Phan Thành Hải, mới bị chấn thương đầu gối không thể tiếp tục tham dự giải, để ăn mừng cùng đồng đội và NHM.

Thể hiện sự vượt trội về thể lực và khả năng phối hợp nhóm, các cầu thủ HPN.PN còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2, ấn định chiến thắng 4-0, qua đó đưa HPN.PN lên vị trí nhì bảng với 9 điểm/4 trận.

Phát biểu sau trận, HLV Nguyễn Tuấn Anh cho rằng kết quả này có được là do "HPN.PN đã có sự chuẩn bị tốt về thể lực, nhân sự cho mùa giải này, trong đó có 1 tháng tập trung tập luyện với cường độ cao, giúp các cầu thủ có được sự sung mãn về thể lực và tinh thần".

Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng chia sẻ về chấn thương của Phan Thành Hải, rằng "đó là tai nạn nghề nghiệp trong khi thi đấu và tinh thần lăn xả của Thành Hải chính là động lực thúc đẩy các cầu thủ HPN.PN chơi tốt hơn, tri ân sự cố gắng của đồng đội".

Dù đã chơi rất nỗ lực nhưng Sanest Tourist Khánh Hòa không thể có được 1 điểm trước đối thủ mạnh hơn về đẳng cấp.

Về phần mình, HLV Tạ Đức Dũng bày tỏ lời chúc mừng với chiến thắng của HPN.PN và giải thích "thất bại này là do quá trình thi đấu của đội tại vòng loại đã làm bào mòn thể lực của các cầu thủ, mặt khác, do kinh nghiệm thi đấu còn non nên đội bóng bị thủng lưới khá dễ dàng".

Ông Tạ Đức Dũng khẳng định ST.KH luôn đặt tinh thần và mục tiêu cao ở từng trận đấu, nhưng việc tham dự giai đoạn 2 giải futsal VĐQG HDBank chính là cơ hội để rèn giũa các cầu thủ trẻ của đội, lấy những thất bại này làm cơ sở để chỉnh sửa chiến thuật, năng lực thi đấu cho những trận đấu tới đây./.