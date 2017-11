HLV Park Hang Seo: “ĐT Việt Nam sẽ đánh vào điểm yếu của Afghanistan“

Sáng 10/11, HLV Park Hang Seo đã có buổi họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam gặp Afghanistan (diễn ra 14/11 trên sân Mỹ Đình). HLV Park nhấn mạnh: "Không đội bóng nào hoàn hảo, đội nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu". "Tôi đã theo dõi ĐT Afghanistan thi đấu. Họ mạnh về các pha không chiến, rất tốt trong các tình huống tuyến hai băng lên dứt điểm". "Cánh trái của Afghanistan mạnh hơn cánh phải. Họ thường xuyên có những pha triển khai tấn công và có được bàn thắng từ cánh trái". "Do đó, tôi cho các học trò tập kỹ các bài chống bóng bổng và phản công nhanh. ĐT Afghanistan cũng có điểm yếu đó là khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của họ không kín kẽ, nhiều khi lộ ra sơ hở". "Chúng ta có thể tận dụng các khoảng trống giữa hàng thủ và hàng tiền vệ của họ để tạo ra lợi thế". "Về ĐT Việt Nam, các học trò mới của tôi có tố chất rất tốt. Có thể nói tố chất của họ không thua gì cầu thủ Hàn Quốc". "Các cầu thủ Việt Nam rất thông minh, nhanh nhẹn. Có thể do tôi là HLV mới nên họ còn chưa quen, nhưng chỉ vài ngày nữa mọi chuyện sẽ tốt hơn". Trên sân tập với ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo không bao giờ để thời gian "chết". Ông liên tục hò hét học trò và thậm chí còn tự tay chuẩn bị đồ tập cho ĐT Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định tố chất của ĐT Việt Nam đúng là điều ông cần và phù hợp với cách xây dựng lối chơi ngắn, tấn công nhanh. Trong khi đó, ĐT Afghanistan đã đến Việt Nam và có những buổi tập đầu tiên tại Hà Nội. Đội bóng Tây Á có thể hình cao to, thích hợp với lối chơi bóng dài. Trên bảng xếp hạng Vòng loại Asian Cup, ĐT Afghanistan đang tạm đứng cuối cùng với 2 điểm. Thầy trò Otto Pfister gần như đã hết cơ hội đi tiếp. Trận đấu sắp tới với các cầu thủ Afghanistan chỉ mang tính chất thủ tục. Đây cũng có thể xem là một điểm lợi thế cho ĐT Việt Nam.

Sáng 10/11, HLV Park Hang Seo đã có buổi họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam gặp Afghanistan (diễn ra 14/11 trên sân Mỹ Đình). HLV Park nhấn mạnh: "Không đội bóng nào hoàn hảo, đội nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu". "Tôi đã theo dõi ĐT Afghanistan thi đấu. Họ mạnh về các pha không chiến, rất tốt trong các tình huống tuyến hai băng lên dứt điểm". "Cánh trái của Afghanistan mạnh hơn cánh phải. Họ thường xuyên có những pha triển khai tấn công và có được bàn thắng từ cánh trái". "Do đó, tôi cho các học trò tập kỹ các bài chống bóng bổng và phản công nhanh. ĐT Afghanistan cũng có điểm yếu đó là khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của họ không kín kẽ, nhiều khi lộ ra sơ hở". "Chúng ta có thể tận dụng các khoảng trống giữa hàng thủ và hàng tiền vệ của họ để tạo ra lợi thế". "Về ĐT Việt Nam, các học trò mới của tôi có tố chất rất tốt. Có thể nói tố chất của họ không thua gì cầu thủ Hàn Quốc". "Các cầu thủ Việt Nam rất thông minh, nhanh nhẹn. Có thể do tôi là HLV mới nên họ còn chưa quen, nhưng chỉ vài ngày nữa mọi chuyện sẽ tốt hơn". Trên sân tập với ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo không bao giờ để thời gian "chết". Ông liên tục hò hét học trò và thậm chí còn tự tay chuẩn bị đồ tập cho ĐT Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định tố chất của ĐT Việt Nam đúng là điều ông cần và phù hợp với cách xây dựng lối chơi ngắn, tấn công nhanh. Trong khi đó, ĐT Afghanistan đã đến Việt Nam và có những buổi tập đầu tiên tại Hà Nội. Đội bóng Tây Á có thể hình cao to, thích hợp với lối chơi bóng dài. Trên bảng xếp hạng Vòng loại Asian Cup, ĐT Afghanistan đang tạm đứng cuối cùng với 2 điểm. Thầy trò Otto Pfister gần như đã hết cơ hội đi tiếp. Trận đấu sắp tới với các cầu thủ Afghanistan chỉ mang tính chất thủ tục. Đây cũng có thể xem là một điểm lợi thế cho ĐT Việt Nam.