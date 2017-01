Khởi tranh VCK CAN 2017

Aubameyang ghi bàn nhưng chủ nhà Gabon không thể thắng. (Ảnh: Getty).

Trong ngày thi đấu đầu tiên của CAN 2017, diễn ra 2 trận đấu của bảng A và cả 2 trận đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1.Trong trận đấu sớm, đội chủ nhà Gabon đã có một trận đấu tốt trước "ngựa ô" ở vòng loại là Guinea Bissau và có bàn mở tỷ số ở phút 51 do công của ngôi sao sáng nhất Aubameyang.Tỷ số này được duy trì đến phút 90 và tưởng như đội chủ nhà đã có 3 điểm đầu tay thì Juary Martinho đã có cú đánh đầu hiểm hóc, mang về 1 điểm quý giá cho Guinea Bissau ngay trong trận đầu tiên ra mắt tại một VCK CAN.Tại trận đấu diễn ra sau đó, Burkina Faso và Cameroon, hai trong số những đội mạnh nhất châu Phi cũng cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn.Benjamin Moukandjo mở điểm cho "Những chú sư tử bất khuất" với cú đá phạt hoàn hảo ở phút 35.Tuy vậy, đến phút 75, Issoufou Dayo đã có mặt đúng lúc để đem về bàn gỡ hòa cùng 1 điểm đầu tay cho Burkina Faso.Đêm nay, CAN 2017 sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu ở bảng B: Algeria gặp Zimbabwe và Tunisia gặp Senegal./.