Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/11: Thụy Điển quyết đấu Italia

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay (10/11) và rạng sáng mai (11/11), Thụy Điển vs Italia sẽ đọ sức trong trận lượt đi play-off tranh vé dự World Cup 2018.

Italia quyết đấu với Thụy Điển để tranh vé dự World Cup 2018 (Ảnh: Getty).

Ngoài trận đấu giữa Thụy Điển vs Italia, lịch thi đấu bóng đá hôm nay có một số trận giao hữu rất đáng chú ý như: Scotland vs Hà Lan, Nhật Bản vs Brazil, Anh vs Đức và Bồ Đào Nha vs Saudi Arabia./.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY 10/11 VÀ RẠNG SÁNG 11/11 VÒNG LOẠI WORLDCUP 2018 - KHU VỰC CHÂU ÂU 11/11 02:45 Thụy Điển vs Ý 12/11 02:45 Đan Mạch vs CH Ireland GIAO HỮU QUỐC TẾ 2017 09/11 18:30 Singapore vs Lebanon 09/11 21:00 Armenia vs Belarus 10/11 00:00 Phần Lan vs Estonia 10/11 01:15 Romania vs Thổ Nhĩ Kỳ 10/11 01:30 Iran vs Panama 10/11 02:00 Luxembourg vs Hungary 10/11 02:45 Scotland vs Hà Lan 10/11 18:00 Hàn Quốc vs Colombia 10/11 18:35 Trung Quốc vs Serbia 10/11 19:00 Nhật Bản vs Brazil 10/11 20:00 Gruzia vs Đảo Síp 11/11 01:00 Ukraine vs Slovakia 11/11 02:45 Bỉ vs Mexico 11/11 02:45 Ba Lan vs Uruguay 11/11 03:00 Anh vs Đức 11/11 03:00 Pháp vs Wales 11/11 03:45 Bồ Đào Nha vs Saudi Arabia