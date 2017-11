Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (11/11): Argentina thử sức chủ nhà World Cup 2018

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay (11/11) và rạng sáng mai (12/11), Nga vs Argentina sẽ đọ sức trong loạt trận giao hữu quốc tế, còn Đan Mạch vs CH Ailen gặp nhau ở vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Ngoài trận đấu giữa Nga vs Argentina và Đan Mạch vs CH Ailen, lịch thi đấu bóng đá hôm nay có một số trận vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi như Bờ Biển Ngà vs Morocco hay Zambia vs Cameroon./.

Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi 11/11 20:00 Zambia - Cameroon 11/11 21:30 Gabon - Mali 12/11 00:30 Bờ Biển Ngà - Morocco 12/11 00:30 Tunisia - Libya 12/11 00:30 Congo DR – Guinea Vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu 12/11 02:45 Đan Mạch - CH Ailen Giao hữu quốc tế 11/11 20:00 Nga - Argentina 11/11 23:30 Qatar - CH Séc 12/11 00:30 Macedonia - Na Uy 12/11 03:30 Tây Ban Nha - Costa Rica