Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/6: Bồ Đào Nha đọ sức Nga

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay (21/6), Nga vs Bồ Đào Nha đối đầu trong lượt trận thứ 2 bảng A, Confederations Cup 2017.

Hiện tại, Nga đang dẫn đầu bảng A với 3 điểm, trong khi Bồ Đào Nha tạm xếp thứ 3 với 1 điểm.

Ngoài lợi thế sân nhà, Nga còn có lợi thế về mặt điểm số nên đội bóng này chỉ cần một kết quả hòa sẽ rộng cửa giành vé đi tiếp.

Ronaldo và các đồng đội đối đầu với Nga trong lượt trận thứ 2 bảng A Confederations Cup 2017 (Ảnh: Getty Images).

Trong khi đó, Bồ Đào Nha cần giành trọn 3 điểm, để có thể tiến vào vòng trong với tư cách đầu bảng A.

Mặc dù, không thể đánh bại Mexico trong ngày ra quân, nhưng Bồ Đào Nha vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Nga ở cuộc đọ sức này.

Do đó, nếu Ronaldo và các đồng đội thi đấu tốt, họ hoàn toàn có thể đánh bại những “chú gấu Nga”, để qua mặt đối thủ trên BXH.

Trận đấu giữa Nga vs Bồ Đào Nha trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A, Confederations Cup 2017 diễn ra vào lúc 22h ngày 21/6 (giờ Việt Nam).

Ngoài trận Nga vs Bồ Đào Nha, vào lúc 1h ngày 22/6 là cuộc đọ sức giữa Mexico vs New Zealand.

Bên cạnh các trận đấu ở Confederations Cup 2017, lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có những màn đọ sức ở giải EURO U21.

Tối ngày 21/6 và rạng sang 22/6 sẽ diễn ra các trận đấu đáng chú ý như: CH Séc vs Italia, Đức vs Đan Mạch./.

