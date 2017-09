Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 KV Nam Mỹ: Colombia đấu Brazil

BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ sau 15 lượt trận. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ lượt trận thứ 16, Colombia đại chiến với Brazil. 06/09 03:00 - Bolivia vs Chile 06/09 03:30 - Colombia vs Brazil 06/09 04:00 - Ecuador vs Peru 06/09 06:30 - Argentina vs Venezuela 06/09 07:00 - Paraguay vs Uruguay

