MU thắng thuyết phục Chelsea: Khi Judas – Mourinho là số 1

Trong 45 phút đầu tiên ở đại chiến MU – Chelsea, hầu như không còn nhiều người nhận ra hình bóng CLB đang “gieo rắc” nỗi kinh hoàng ở Premier League với thế trận hoàn hảo phòng ngự chắc chắn và phản công thần tốc mà Conte đang cùng The Blue thể hiện.

Nhờ chiến thuật siêu việt của Mourinho, MU đánh bại Chelsea đầy thuyết phục. (Ảnh: Reuters).

Đơn giản, trong ngày Hazard hoàn toàn bị chia cắt khi Mourinho cố tình xếp “người không phổi” Ander Herrera theo sát số 10 của đối phương như hình với bóng, Chelsea thủ không tốt (vắng thủ thành Courtois và hậu vệ Alonso phút chót vì chấn thương) đã đành, nhưng phản công và tốc độ cũng thua xa Quỷ đỏ.

Điều này thể hiện ở cả 2 tình huống dẫn tới bàn thua của Chelsea khi Rashford bứt tốc, phá bẫy việt vị, trước khi đánh bại Begovic ở thế đối mặt, hay Young “nhảy múa” sau khi cướp được bóng trong chân Kante trong vòng cấm để Herrera “nã đại bác” ấn định thắng lợi 2-0 cho MU.

Vua tốc độ Rashford liên tục "hành hạ" hàng thủ Chelsea. (Ảnh: PA).

Đó còn là những pha phản công thần tốc mà Rashford là nhân vật chính khi một mình cầm bóng đột phá dù bị 3 hậu vệ Chelsea theo sát. Đây cũng là lý do mà MU dứt điểm nhiều hơn hẳn đối phương với 9 pha dứt điểm cầu môn, so với 5 của Chelsea, trong khi trong cả hiệp một The Blue không có một pha sút bóng nào trúng đích (và chỉ duy nhất 1 lần trong thời gian cả trận).

Thật khó tin nhưng đó là màn trình diễn "nghèo nàn" của đội bóng đang dẫn đầu bảng ở Premier League, và là đội xếp thứ 3 trong danh sách “dội bom” với 65 bàn thắng kể từ đầu mùa, chỉ sau Tottenham (68) và Liverpool (69) – khi phải đối đầu với Judas Mourinho, trong ngày mà “kẻ bội phản” áp dụng chiến thuật siêu việt tới mức hoàn hảo cho MU để "gậy ông,đập lưng ông".

Diego Costa trong sự bất lực và ức chế đến cùng cực khi thi đấu trên sân. (Ảnh: Reuters).

Không chỉ khiến Hazard “tắt điện”, Mourinho còn khiến chân sút tốt nhất bên phía đối phương là Diego Costa hoàn toàn bất lực và luôn phải thi đấu trong tâm trạng ức chế bởi luôn bị hai trung vệ Bailly và Rojo thay nhau đeo bám và không ngần ngại phạm lỗi.

Trong suốt 94 phút, kể cả thời gian bù giờ ở màn đại chiến MU – Chelsea trong khuôn khổ vòng 33 Ngoại hạng Anh, người hâm mộ cuối cùng đã thấy hình ảnh đội bóng với lối chơi “đầy máu lửa”, không ngại làm bất kỳ điều gì để bảo vệ thành quả, kể cả phạm lỗi để “phá nát” lối chơi của đối phương – những đặc trưng trong chiến thuật “xù xì” nhưng hiệu quả đến đáng sợ của Jose Mourinho.

MU giành thắng lợi trước Chelsea theo đúng phong cách của Judas - Mourinho. (Ảnh: Reuters).

Đó là lý do mà HLV Conte sau trận đã nhận thua “tâm phục, khẩu phục” và ngợi ca tinh thần và khao khát của các cầu thủ MU. Bản thân chiến lược gia người Italia cũng bị sốc khi chứng kiến lối chơi sở trường của mình bị người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến “phá nát”.

Judas - Mourinho là số 1. (Ảnh: Reuters).

Sau màn “đấu trí” siêu việt với Conte tối 16/4, Mourinho đã đánh bại tất cả 34 đội bóng mà ông phải đối đầu ở Premier League, trong đó có CLB cũ mà ông từng 2 lần gắn bó là Chelsea. Bởi đơn giản, “kẻ bội phản” Judas – Mourinho là số 1./.