Ngắm “nhà mới” của đội bóng sông Hàn

Khán đài A có nét tương đồng với SVĐ Chi Lăng cũ. Mái che ở tầng 3 khán đài A SVĐ Hòa Xuân. Toàn bộ dàn ghế ở SVĐ cũ được tận dụng lắp đặt. Từ khán đài trung tâm nhìn qua khán đài B và D. Nhìn qua khán đài C. Hệ thống mái che ở khán đài A vẫn chưa hoàn thiện. SVĐ Hòa Xuân nhìn từ tầng 4 khán đài trung tâm, xa xa là Ngũ Hành Sơn. Hệ thống cầu thang dẫn lên các tầng ở khán đài A rộng rãi, chắc chắn. Thân thiện hơn với cảnh quan so với sân cũ trước đây. Cụm cầu thang ở phía Bắc khán đài A. SVĐ Hòa Xuân không có đường chạy truyền thống (piste). Trong ảnh là hàng rào an ninh đảm bảo cho cầu thủ thi đấu trên sân. Khu vực dành cho Hội CĐV CLB SHB Đà Nẵng. Đây cũng là khu vực được lắp đặt nhiều ghế nhất trong số các khán đài . Nhìn từ khán đài B, người hâm mộ sẽ có chút hoài niệm về "chảo lửa" Chi Lăng SVĐ lâu đời nhất ở Đà Nẵng. Hội CĐV được ưu tiên ở vị trí trung tâm khán đài B. Mặc dù vẫn sử dụng SVĐ Chi Lăng để tập luyện nhưng Hòa Xuân sẽ là sân nhà của đội bóng sông Hàn ở mùa giải này. SHB Đà Nẵng sẽ tiếp Hoàng Anh Gia Lai ở Vòng 1 diễn ra vào thứ 7 tuần này. Nhìn từ trên cao, công trình này còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện và bàn giao cho ngành TDTT thành phố Đà Nẵng. Ngoài các thiết bị tận dụng một số thiết bị cũ, đáng tiếc là giàn mái không gian của sân vận động Chi Lăng không thể lắp đặt tại đây. Mặt tiền SVĐ vẫn đang được thi công khuôn viên đỗ xe, cụm cây xanh. Lãnh đạo ngành Sở VHTT Đà Nẵng, SVĐ Hòa Xuân sẽ vừa thi công các hạng mục còn lại, vừa tổ chức thi đấu. Lối vào dành cho xe cứu thương và sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Đây là công trình giàu cảm xúc, thân thiện với môi trường. Sân vận động này được sử dụng những loại vật liệu hiện đại. Không gian và mảng cây xanh mở hơn so với SVĐ Chi Lăng. Tổng diện tích SVĐ Hòa Xuân gần 42.000 m2; gồm sân vận động rộng 31.500 m2; khối cây xanh và thảm cỏ gần 10.400 m2. Khán đài A cao 5 tầng với chiều cao 33m. Ghế ngồi nghỉ dành cho mọi người ở khu vực tiền sảnh.

