Những ngôi sao “cày cật lực” 1 tuần không bằng Tevez chơi 1 ngày

1. Dani Carvajal (Real Madrid - 35.000 Bảng/tuần): Trụ cột bên hành lang cánh phải đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đến 2 chức vô địch Champions League đang hưởng mức lương chưa bằng một nửa số tiền Carlos Tevez kiếm được tại Trung Quốc trong 24 giờ. (Ảnh: Getty) 2. Philippe Coutinho (Liverpool - 75.000 Bảng/tuần):Sau hai mùa giải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt", tài năng của ngôi sao người Brazil mới được công nhận. Ban lãnh đạo "The Kop" đang cân nhắc tăng gấp đôi mức lương hiện tại của cựu cầu thủ Inter. Tuy nhiên, số tiền 150,0000 Bảng vẫn chẳng là gì so với mức đãi ngộ của Tevez.(Ảnh: Getty). 3. Nemanja Matic (Chelsea - 80.000 Bảng/tuần): Căng sức chinh chiến một tuần đến 2, 3 trận nhưng ngôi sao người Serbia cũng chỉ có thu nhập gần bằng một ngày của đồng nghiệp bên phía Shanghai Shenhua.(Ảnh: Getty). 4. Jordi Alba (Barcelona - 80.000 Bảng/tuần):Cầu thủ nằm trong top thu nhập tại sân Nou Camp sẽ phải ghen tỵ với những gì Tevez đang hưởng tại đất nước tỷ dân.(Ảnh: Getty). 5. Marcelo (Real Madrid - 80.000 Bảng/tuần):Tương tự như Jordi Alba, đội phó của "Los Blancos" cũng đang nhận mức lương khá bèo bọt tại sân Bernabeu dù đóng góp của anh là không thể đong đếm.(Ảnh: Getty) 6. Gary Cahill (Chelsea - 85.000 Bảng/tuần):Trung vệ giúp "The Blues" giữ sạch lưới 11 trên tổng số 18 vòng đấu cũng có thu nhập gần bằng một ngày "rong chơi" của Carlos Tevez tại Trung Quốc.(Ảnh: Getty) 7. David Alaba (Bayern Munich - 76.910 Bảng/tuần):Với những đóng góp của mình, cầu thủ đa năng người Áo hoàn toàn có thể lấy Tevez làm cớ để đòi ban lãnh đạo "Hùm xám" tăng lương ở mùa giải tiếp theo.(Ảnh: Getty) 8. Douglas Costa (Bayern Munich - 85.450 Bảng/tuần):Trong khi đồng đội tại Shakhtar Donetsk, Alex Teixeira đang du hí tại Trung Quốc với thu nhập 12 triệu bảng mỗi năm thì Douglas Costa quyết định đầu quân cho Bayern để thử thách bản thân ở môi trường bóng đá đỉnh cao.(Ảnh: Getty). 9. Sadio Mane (Liverpool - 80.000 Bảng/tuần):Tân binh người Senegal chẳng cần đòi hỏi thêm bởi anh đang nằm trong top cầu thủ có thu nhập cao nhất tại Anfield.(Ảnh: Getty), 10. Laurent Koscielny (Arsenal - 75.000 Bảng/tuần):Luôn nằm trong top những trung vệ chơi ấn tượng nhất Premier League và đang mang trên mình chiếc băng đội trưởng của "Pháo thủ" thành London nhưng thu nhập của Koscielny cũng không thể so sánh với đồng nghiệp Carlos Tevez.(Ảnh: Getty).