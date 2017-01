Những thương vụ “đình đám” nhất tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017

Niklas Sule | Hoffenheim tới Bayern | 18,6 triệu bảng Sebastain Rudy | Hoffenheim tới Bayern | chuyển nhượng tự do Morgan Schneiderlin | MU đến Everton | 24 triệu bảng Mattia Caldara | Atalanta tới Juventus | 13,5 triệu bảng Luciano Narsingh | PSV đến Swansea City | 4 triệu bảng Stevan Jovetic | Inter Milan tới Sevilla | Cho mượn Holger Badstuber | Bayern đến Schalke | Cho mượn Martin Odegaard | Real tới Heerenveen | Cho mượn John Obi Mikel | Chelsea đến Tianjin TEDA | chuyển nhượng tự do Timothee Kolodziejczak | Sevilla to Borussia Monchengladbach | 6,8 triệu bảng Lee Grant | Derby County tới Stoke City | 1,3 triệu bảng Tomas Rincon | Genoa đến Juventus | 6,8 triệu bảng Axel Witsel | Zenit đến Thiên Tân Quanjian | không tiết lộ Carlos Tevez | Boca Juniors với Shanghai Shenhua | 8,1 triệu bảng Julian Draxler | Wolfsburg tới PSG | 30 triệu bảng Ademola Lookman | Charlton Athletic Everton | 11,7 triệu bảng Riechedly Bazoer | Ajax đến Wolfsburg | 10,2 triệu bảng Rudy Gestede | Aston Villa đến Middlesbrough | 6 triệu bảng Oscar | Chelsea đến Thượng Hải SIPG | 51 triệu bảng

