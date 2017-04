Những trận cầu mà trọng tài gây “bão” dư luận ở V-League 2017

Hà Nội 3-2 Than Quảng Ninh vòng 1 Trọng tài Nguyễn Đức Vũ “gây bão” dư luận khi không cho Than Quảng Ninh hưởng 2 quả phạt đền mười mươi ở cuối trận. Sau trận đấu này, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra thất vọng về các điều hành trận đấu của các trọng tài (Ảnh: Minh Hoàng). Long An 1-1 Bình Dương vòng 2 Trọng tài chính là ông Võ Minh Trí, trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Hiền Triết (bên phải). Ở trận đấu này, trọng tài Hiền Triết giơ bảng bù giờ 4 phút trong hiệp 2, nhưng sau đó lại tiếp tục giơ bảng bù giờ thêm 1 phút khiến Long An bị gỡ hòa 1-1 ở phút 90+5 (Ảnh: Văn Nhân/Webthethao). Hà Nội 3-0 HAGL vòng 3 Hoàng Vũ Samson phạm lỗi thô bạo Châu Ngọc Quang của HAGL nhưng lại không bị truất quyền thi đấu. Sau đó, Samson là người ghi cú đúp giúp Hà Nội thắng HAGL 3-0. Điều đáng nói là sau đó Samson bị treo giò 2 trận vì lỗi trên (Ảnh: Minh Hoàng). SLNA 2-4 Quảng Nam vòng 5 Trọng tài Trung Kiên B mắc sai lầm không thổi phạt với cầu thủ Quảng Nam, khi phạm lỗi với Nguyên Mạnh. Sau tình huống này Quảng Nam có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 và kết thúc trận với chiến thắng 4-2. Sai lầm ở trận đấu này khiến trọng tài Trung Kiên B bị treo còi ở vòng 6 V-League 2017 (Ảnh: Minh Hoàng). TP HCM 5-2 Long An vòng 6 Phút 82, ở trận đấu giữa TP HCM với Long An, khi tỉ số đang là 2-2 Hoàng Lâm có pha va chạm với Dyachenko trong vòng cấm, trọng tài Nguyễn Trọng Thư quyết định cho TP HCM được hưởng quả đá phạt đền. Ngay sau đó, BHL và các cầu thủ Long An đã phản ứng dữ dội quyết định của trọng tài. Mặc dù, sau đó Long An vào sân, nhưng các cầu thủ chỉ “đứng im” để cho TP HCM ghi liền 3 bàn thắng và giành chiến thắng 5-2 (Ảnh: Văn Nhân/Webthethao). HAGL 1-0 Quảng Nam vòng 11 Trọng tài Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự đã công nhận bàn thắng trong thế việt vị của Châu Ngọc Quang, giúp đội bóng này chiến thắng với tỉ số 1-0. Đây là quyết định khiến BLĐ và các cầu thủ Quảng Nam nổi điên (Ảnh: Bích Thùy). HAGL 2-3 FLC Thanh Hóa vòng 12 Tổ trọng tài đã “bẻ còi” không công nhận bàn thắng của Văn Thanh, khiến HAGL từ việc dẫn 2-0 đã thua ngược 2-3 trước FLC Thanh Hóa (Ảnh: HT).

