Qarabag - Chelsea: Thầy trò Conte quyết đòi lại ngôi đầu

Diễn biến bảng C Champions League vẫn đang diễn ra rất quyết liệt với sự ganh đua của ba đội: AS Roma, Chelsea và Atletico cho hai tấm vé đi tiếp. Ở vòng đấu này, Chelsea sẽ đụng độ Qarabag (0h ngày 23/11) còn AS Roma chạm trán Atletico (2h45 ngày 23/11).

Chelsea nhiều khả năng lên ngôi đầu bảng C Champions League và sớm có vé vào vòng tiếp theo nếu đánh bại Qarabag. (Ảnh: Getty)

Đây là lần đầu tiên, đội bóng thành London hành quân đến Azerbaijan trong khuôn khổ một giải đấu chính thức. Thầy trò Conte cũng vừa có chiến thắng "hủy diệt" 4-0 trước West Brom tại Premier League.

Với đà tâm lý dâng cao, Chelsea hoàn toàn có thể trông chờ vào một chiến thắng cách biệt trước Qarabag và hi vọng Atletico có thể cầm chân AS Roma.

Nếu kịch bản này diễn ra, đại diện từ Premier League sẽ "bay" lên ngôi đầu bảng C. Phát biểu trước trận đấu, HLV Conte cho biết: "Tôi đánh giá đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất của Chelsea mùa giải năm nay. Chúng tôi đang có được phong độ tốt. Đó là bước chạy đà đáng mừng cho trận đấu này.

HLV Conte tự tin vào một chiến thắng cho The Blues. (Ảnh: AP)

Nếu có được một chiến thắng, nhiều khả năng Chelsea sẽ sớm có vé vào vòng đấu tiếp theo. Đó là một điều rất quan trọng, khi đó chúng tôi có thời gian dồn lực vào đấu trường quốc nội.

Cả đội sẽ hướng đến chiến thắng. Tôi đang cảm thấy hài lòng với phong độ của các học trò. Chúng tôi sẽ tiếp cận Qarabag với 100% sự quyết tâm và không xem nhẹ đối thủ".

Nhìn vào tương quan lực lượng, Chelsea đang có được đội hình mạnh nhất ngoại trừ một số vị trí dự bị như Moses hay Musonda đang bị chấn thương. Trong khi đó, tiền vệ Pedro Henrique của Qarabag vắng mặt vì treo giò. Nhiều lợi thế đang nghiêng về The Blues và nhiều khả năng sẽ không có bất ngờ nào xảy ra trong trận đấu này./.

