Rooney, Ronaldo và top 20 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử MU

Danh sách 20 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử MU do Goal bình chọn gồm: 20. MARK HUGHES | Khoác áo MU: 1980-1986 & 1988-1995 | Mark Hughes chính là chủ công MU, cùng Sir Alex Ferguson giành những danh hiệu đầu tiên ở Old Trafford trong những năm đầu thập kỷ 90. 19. NEMANJA VIDIC | Khoác áo MU: 2006-2014 | “Hòn đả tảng” người Serbia đã cùng MU giành chức vô địch Champions League 2008 và 5 lần đăng quang tại Premier League. 18. RIO FERDINAND | Khoác áo MU: 2002-2014 | Bản hợp đồng “bom tấn” năm 2002 chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với mức giá 34 triệu Bảng, khi cùng Vidic làm nên cặp trung vệ thép của MU trong thế hệ vàng 2.0 dưới thời Sir Alex Ferguson. 17. OLE GUNNAR SOLSKJAER | Khoác áo MU: 1996-2007 | “Siêu dự bị” Solskjaer là biểu tượng cho những màn ngược dòng phút cuối của MU và bàn thắng hạ gục Bayern Munich, mang về chức vô địch Champions League năm 1999 là chiến công tiêu biểu nhất của chân sút người Na Uy. 16. DAVID BECKHAM | Khoác áo MU: 1992-2003 | Không chỉ để lại dấu ấn bằng tài đá phạt trứ danh, cùng những thành công trên sân cỏ, David Beckham còn là “gương mặt thương hiệu” ở MU và góp phần định nghĩa khái niệm thần tượng trong thế giới bóng đá hiện đại. 15. GARY NEVILLE | Khoác áo MU: 1992-2011 | Giành 20 danh hiệu trong 19 năm khoác áo “Quỷ đỏ”, Gary Neville là một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử đội bóng. Ngoài ra, cá tính mạnh mẽ của hậu vệ người Anh cũng góp phần làm nên bản sắc đặc biệt ở sân Old Trafford. 14. BILL FOULKES (trái) | Khoác áo MU: 1951-1970 | Huyền thoại Bill Foulkes là một trong những cầu thủ may mắn sống sót sau thảm họa hàng không Munich và cùng Sir Matt Busby gây dựng lại vinh quang cho “Quỷ đỏ” trong thập kỷ 60, tiêu biểu là chức vô địch Cúp C1 năm 1968. 13. ROGER BYRNE | Khoác áo MU: 1951-1958 | Roger Byrne có thể sẽ trở thành đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử MU, nếu không thiệt mạng bởi thảm họa hàng không Munich. Ông được miêu tả là cầu thủ chạy cánh toàn diện, với khả năng đọc trận đấu tuyệt vời. 12. WAYNE ROONEY | Khoác áo MU: 2004-hiện tại | Chân sút vĩ đại nhất lịch sử MU vẫn đang là người nắm giữ băng thủ quân ở sân Old Trafford. Wayne Rooney sẽ là huyền thoại bất tử ở sân Old Trafford, sau những vinh quang đã giành được trong màu áo “Quỷ đỏ”. 11. PETER SCHMEICHEL | Khoác áo MU: 1991-1999 | Thủ thành người Đan Mạch là chỗ dựa vững chắc trong thế hệ vàng 1.0 dưới thời Sir Alex Ferguson. Peter Schmeichel đã cùng MU 5 lần vô địch Premier League và nâng cao chiếc cúp Champions League năm 1999. 10. BRYAN ROBSON | Khoác áo MU: 1981-1994 | Bryan Robson là người giữ băng đội trưởng trong thời gian lâu nhất tại MU (12 năm), cùng đội chủ sân Old Trafford giành 1 Cúp C2 châu Âu, 2 Premier League và 3 FA Cup. 9. CRISTIANO RONALDO | Khoác áo MU: 2003-2009 | Cristiano Ronaldo là một phần không thể tách rời trong lịch sử MU. Siêu sao người Bồ Đào Nha là gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ vàng 2.0, dưới thời Sir Alex Ferguson, với chức vô địch Champions League 2008 và 3 mùa liên tiếp thống trị Premier League. 8. PAUL SCHOLES | Khoác áo MU: 1992-2011 & 2012-13 | Paul Scholes là nhạc trưởng giúp MU giành 25 danh hiệu và từng quyết định quay lại sân cỏ sau khi treo giày để cống hiến cho đội bóng. Đến nay, “Quỷ đỏ” vẫn chưa tìm được người xứng đáng để thay thế vị trí của Paul Scholes. 7. ROY KEANE | Khoác áo MU: 1993-2005 | Roy Keane là linh hồn, làm nên cá tính cho Quỷ đỏ trong suốt thời gian thi đấu ở sân Old Trafford. Đáng tiếc, sự nghiệp của tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ này lại bị làm hỏng bởi mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson. 6. DUNCAN EDWARDS | Khoác áo MU: 1953-1958 |Ducan Edwards từng được dự đoán sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, với sự toàn năng trên sân cỏ. Tuy nhiên, ông lại thiệt mạng trong thảm họa hàng không Munich năm 1958. 5. ERIC CANTONA | Khoác áo MU: 1992-1997 | Bằng tài năng và cá tính phi thường, Eric Cantona trở thành đầu tàu, kéo MU tới những vinh quang trong thập kỷ 90, với 2 chức vô địch FA Cup và 4 lần đăng quang ở Premier League. 4. DENIS LAW | Khoác áo MU: 1962-1973 | Denis Law là một phần trong bộ ba huyền thoại Law – Best – Charlton được dựng tượng trước sân Old Trafford, khi đóng vai trò tiền đạo mũi nhọn trong đội hình vĩ đại dưới thời Sir Matt Busby trong thập kỷ 60. 3. GEORGE BEST | Khoác áo MU: 1963-1974 | George Best được mệnh danh là cầu thủ hay nhất từng xuất hiện trên sân cỏ nước Anh. Cố danh thủ người Bắc Ireland đóng góp 179 bàn thắng, trong 11 năm khoác áo MU, giúp đội bóng giành chức vô địch Cúp C1 năm 1968 và 2 lần vô địch nước Anh (First Division) 2. RYAN GIGGS | Khoác áo MU: 1990-2014 | Làm chủ hành lang cánh trái của “Quỷ đỏ” suốt 24 năm, mang về 34 danh hiệu, ra sân nhiều nhất lịch sử MU với 963 lần, đó là những minh chứng cho sự vĩ đại của Ryan Giggs ở sân Old Trafford. 1. SIR BOBBY CHARLTON | Khoác áo MU: 1956-1973 | Sir Bobby Charlton vừa bị Wayne Rooney xô đổ kỷ lục ghi bàn cho MU, tuy nhiên ông vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử “Quỷ đỏ” theo nhận định của Goal, khi cùng đội bóng vượt qua thảm họa hàng không Munich và tìm lại vinh quang trong thập kỷ 60.

Danh sách 20 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử MU do Goal bình chọn gồm: 20. MARK HUGHES | Khoác áo MU: 1980-1986 & 1988-1995 | Mark Hughes chính là chủ công MU, cùng Sir Alex Ferguson giành những danh hiệu đầu tiên ở Old Trafford trong những năm đầu thập kỷ 90. 19. NEMANJA VIDIC | Khoác áo MU: 2006-2014 | “Hòn đả tảng” người Serbia đã cùng MU giành chức vô địch Champions League 2008 và 5 lần đăng quang tại Premier League. 18. RIO FERDINAND | Khoác áo MU: 2002-2014 | Bản hợp đồng “bom tấn” năm 2002 chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với mức giá 34 triệu Bảng, khi cùng Vidic làm nên cặp trung vệ thép của MU trong thế hệ vàng 2.0 dưới thời Sir Alex Ferguson. 17. OLE GUNNAR SOLSKJAER | Khoác áo MU: 1996-2007 | “Siêu dự bị” Solskjaer là biểu tượng cho những màn ngược dòng phút cuối của MU và bàn thắng hạ gục Bayern Munich, mang về chức vô địch Champions League năm 1999 là chiến công tiêu biểu nhất của chân sút người Na Uy. 16. DAVID BECKHAM | Khoác áo MU: 1992-2003 | Không chỉ để lại dấu ấn bằng tài đá phạt trứ danh, cùng những thành công trên sân cỏ, David Beckham còn là “gương mặt thương hiệu” ở MU và góp phần định nghĩa khái niệm thần tượng trong thế giới bóng đá hiện đại. 15. GARY NEVILLE | Khoác áo MU: 1992-2011 | Giành 20 danh hiệu trong 19 năm khoác áo “Quỷ đỏ”, Gary Neville là một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử đội bóng. Ngoài ra, cá tính mạnh mẽ của hậu vệ người Anh cũng góp phần làm nên bản sắc đặc biệt ở sân Old Trafford. 14. BILL FOULKES (trái) | Khoác áo MU: 1951-1970 | Huyền thoại Bill Foulkes là một trong những cầu thủ may mắn sống sót sau thảm họa hàng không Munich và cùng Sir Matt Busby gây dựng lại vinh quang cho “Quỷ đỏ” trong thập kỷ 60, tiêu biểu là chức vô địch Cúp C1 năm 1968. 13. ROGER BYRNE | Khoác áo MU: 1951-1958 | Roger Byrne có thể sẽ trở thành đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử MU, nếu không thiệt mạng bởi thảm họa hàng không Munich. Ông được miêu tả là cầu thủ chạy cánh toàn diện, với khả năng đọc trận đấu tuyệt vời. 12. WAYNE ROONEY | Khoác áo MU: 2004-hiện tại | Chân sút vĩ đại nhất lịch sử MU vẫn đang là người nắm giữ băng thủ quân ở sân Old Trafford. Wayne Rooney sẽ là huyền thoại bất tử ở sân Old Trafford, sau những vinh quang đã giành được trong màu áo “Quỷ đỏ”. 11. PETER SCHMEICHEL | Khoác áo MU: 1991-1999 | Thủ thành người Đan Mạch là chỗ dựa vững chắc trong thế hệ vàng 1.0 dưới thời Sir Alex Ferguson. Peter Schmeichel đã cùng MU 5 lần vô địch Premier League và nâng cao chiếc cúp Champions League năm 1999. 10. BRYAN ROBSON | Khoác áo MU: 1981-1994 | Bryan Robson là người giữ băng đội trưởng trong thời gian lâu nhất tại MU (12 năm), cùng đội chủ sân Old Trafford giành 1 Cúp C2 châu Âu, 2 Premier League và 3 FA Cup. 9. CRISTIANO RONALDO | Khoác áo MU: 2003-2009 | Cristiano Ronaldo là một phần không thể tách rời trong lịch sử MU. Siêu sao người Bồ Đào Nha là gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ vàng 2.0, dưới thời Sir Alex Ferguson, với chức vô địch Champions League 2008 và 3 mùa liên tiếp thống trị Premier League. 8. PAUL SCHOLES | Khoác áo MU: 1992-2011 & 2012-13 | Paul Scholes là nhạc trưởng giúp MU giành 25 danh hiệu và từng quyết định quay lại sân cỏ sau khi treo giày để cống hiến cho đội bóng. Đến nay, “Quỷ đỏ” vẫn chưa tìm được người xứng đáng để thay thế vị trí của Paul Scholes. 7. ROY KEANE | Khoác áo MU: 1993-2005 | Roy Keane là linh hồn, làm nên cá tính cho Quỷ đỏ trong suốt thời gian thi đấu ở sân Old Trafford. Đáng tiếc, sự nghiệp của tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ này lại bị làm hỏng bởi mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson. 6. DUNCAN EDWARDS | Khoác áo MU: 1953-1958 |Ducan Edwards từng được dự đoán sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, với sự toàn năng trên sân cỏ. Tuy nhiên, ông lại thiệt mạng trong thảm họa hàng không Munich năm 1958. 5. ERIC CANTONA | Khoác áo MU: 1992-1997 | Bằng tài năng và cá tính phi thường, Eric Cantona trở thành đầu tàu, kéo MU tới những vinh quang trong thập kỷ 90, với 2 chức vô địch FA Cup và 4 lần đăng quang ở Premier League. 4. DENIS LAW | Khoác áo MU: 1962-1973 | Denis Law là một phần trong bộ ba huyền thoại Law – Best – Charlton được dựng tượng trước sân Old Trafford, khi đóng vai trò tiền đạo mũi nhọn trong đội hình vĩ đại dưới thời Sir Matt Busby trong thập kỷ 60. 3. GEORGE BEST | Khoác áo MU: 1963-1974 | George Best được mệnh danh là cầu thủ hay nhất từng xuất hiện trên sân cỏ nước Anh. Cố danh thủ người Bắc Ireland đóng góp 179 bàn thắng, trong 11 năm khoác áo MU, giúp đội bóng giành chức vô địch Cúp C1 năm 1968 và 2 lần vô địch nước Anh (First Division) 2. RYAN GIGGS | Khoác áo MU: 1990-2014 | Làm chủ hành lang cánh trái của “Quỷ đỏ” suốt 24 năm, mang về 34 danh hiệu, ra sân nhiều nhất lịch sử MU với 963 lần, đó là những minh chứng cho sự vĩ đại của Ryan Giggs ở sân Old Trafford. 1. SIR BOBBY CHARLTON | Khoác áo MU: 1956-1973 | Sir Bobby Charlton vừa bị Wayne Rooney xô đổ kỷ lục ghi bàn cho MU, tuy nhiên ông vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử “Quỷ đỏ” theo nhận định của Goal, khi cùng đội bóng vượt qua thảm họa hàng không Munich và tìm lại vinh quang trong thập kỷ 60.