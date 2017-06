Salah, Hazard và những ngôi sao “đổi đời” sau khi chia tay Chelsea

Mohamed Salah vừa trở lại Premier League với bản hợp đồng "bom tấn" cùng Liverpool và nối dài danh sách những ngôi sao đổi đời sau khi chia tay Chelsea. Mohamed Salah | Thành tích ở Chelsea: 19 lần ra sân, 2 bàn thắng. Sau khi rời Chelsea, Mohamed Salah trở thành ngôi sao chạy cánh hàng đầu tại Serie A trong màu áo AS Roma và khiến Liverpool phải bỏ ra 39 triệu Bảng để có được chữ ký của mình. Kevin De Bruyne | Thành tích ở Chelsea: 9 lần ra sân, 0 bàn thắng Kevin De Bruyne không có đất diễn tại Chelsea và bị đẩy sang Wolfsburg với giá 18 triệu Bảng. Sự thăng tiến vượt bậc của tiền vệ này tại Bundesliga khiến Man City phải bỏ ra 54 triệu Bảng để có được De Bruyne. Hiện tại, ngôi sao người Bỉ đang là nhạc trưởng của đội chủ sân Etihad. Romelu Lukaku | Thành tích ở Chelsea: 15 lần ra sân, 0 bàn thắng Lukaku đang là chân sút hàng đầu tại Premier League và được Everton hét giá 100 triệu Bảng trên thị trường chuyển nhượng. Nhiều khả năng, Chelsea sẽ “phá két” để chiêu mộ lại tiền đạo người Bỉ trong phiên chợ Hè này. Ryan Bertrand | Thành tích ở Chelsea: 57 lần ra sân, 2 bàn thắng Ryan Bertrand không có được chỗ đứng tại Chelsea và bị đẩy sang Southampton với giá 10 triệu Bảng. Tại sân St Mary’s, Ryan Bertrand đã trở thành một trong những hậu vệ trái hay nhất ở Premier League và chiếm được suất đá chính tại ĐT Anh. Oriol Romeu | Thành tích ở Chelsea: 33 lần ra sân,1 bàn thắng Rời Chelsea “không kèn không trống” cách đây 2 năm, Oriol Romeu đã thể hiện nỗ lực đáng khen ngợi và được bầu là cầu thủ hay nhất của Southampton ở mùa giải 2016/2017. Theo HLV Claude Puel, trình độ của Oriol Romeu chẳng kém là bao so với N’Golo Kante. Thorgan Hazard | Thành tích ở Chelsea: 0 lần ra sân, 0 bàn thắng Sau khi chia tay The Blues với giá 5,9 triệu Bảng, Thorgan Hazard đã trở thành trụ cột của Monchengladbach. Thậm chí, tiền vệ sinh năm 1993 được kỳ vọng sẽ trở lại Chelsea bằng một bản hợp đồng “bom tấn” trong tương lai gần. Filipe Luis | Thành tích ở Chelsea: 26 lần ra sân, 1 bàn thắng Thất bại trước Cesar Azpilicueta trong cuộc cạnh tranh vị trí ở Stamford Bridge, Filipe Luis đã tái hợp Atletico Madrid và lấy lại danh tiếng của một hậu vệ trái hàng đầu châu Âu. Juan Cuadrado | Thành tích ở Chelsea: 15 lần ra sân, 0 bàn thắng Không có cơ hội thể hiện mình tại Chelsea, nhưng Juan Cuadrado đã thể hiện phong độ xuất sắc khi chơi cho Juventus theo dạng cho mượn trong 2 mùa giải vừa qua. Mới đây, nhà vô địch Serie A đã quyết định mua đứt tiền vệ người Colombia với giá 20 triệu Bảng. Radamel Falcao | Thành tích ở Chelsea: 12 lần ra sân, 1 bàn thắng Sau một mùa giải “tàng hình” ở Chelsea, Radamel Falcao đã hồi sinh mạnh mẽ khi trở lại AS Monaco. Với tấm băng thủ quân trên tay, El Tigre đã cùng AS Monaco vô địch Ligue 1 và đi tới bán kết Champions League 2016/2017. Nemanja Matic bị Chelsea đẩy sang Benfica như một phần của thương vụ chiêu mộ David Luiz năm 2011. Tuy nhiên, tiền vệ người Serbia đã khiến The Blues phải bỏ ra 21 triệu Bảng để đưa mình trở lại Stamford Bridge năm 2014 và góp công lớn vào chức vô địch Premier League 2014/2015.

Mohamed Salah vừa trở lại Premier League với bản hợp đồng "bom tấn" cùng Liverpool và nối dài danh sách những ngôi sao đổi đời sau khi chia tay Chelsea. Mohamed Salah | Thành tích ở Chelsea: 19 lần ra sân, 2 bàn thắng. Sau khi rời Chelsea, Mohamed Salah trở thành ngôi sao chạy cánh hàng đầu tại Serie A trong màu áo AS Roma và khiến Liverpool phải bỏ ra 39 triệu Bảng để có được chữ ký của mình. Kevin De Bruyne | Thành tích ở Chelsea: 9 lần ra sân, 0 bàn thắng Kevin De Bruyne không có đất diễn tại Chelsea và bị đẩy sang Wolfsburg với giá 18 triệu Bảng. Sự thăng tiến vượt bậc của tiền vệ này tại Bundesliga khiến Man City phải bỏ ra 54 triệu Bảng để có được De Bruyne. Hiện tại, ngôi sao người Bỉ đang là nhạc trưởng của đội chủ sân Etihad. Romelu Lukaku | Thành tích ở Chelsea: 15 lần ra sân, 0 bàn thắng Lukaku đang là chân sút hàng đầu tại Premier League và được Everton hét giá 100 triệu Bảng trên thị trường chuyển nhượng. Nhiều khả năng, Chelsea sẽ “phá két” để chiêu mộ lại tiền đạo người Bỉ trong phiên chợ Hè này. Ryan Bertrand | Thành tích ở Chelsea: 57 lần ra sân, 2 bàn thắng Ryan Bertrand không có được chỗ đứng tại Chelsea và bị đẩy sang Southampton với giá 10 triệu Bảng. Tại sân St Mary’s, Ryan Bertrand đã trở thành một trong những hậu vệ trái hay nhất ở Premier League và chiếm được suất đá chính tại ĐT Anh. Oriol Romeu | Thành tích ở Chelsea: 33 lần ra sân,1 bàn thắng Rời Chelsea “không kèn không trống” cách đây 2 năm, Oriol Romeu đã thể hiện nỗ lực đáng khen ngợi và được bầu là cầu thủ hay nhất của Southampton ở mùa giải 2016/2017. Theo HLV Claude Puel, trình độ của Oriol Romeu chẳng kém là bao so với N’Golo Kante. Thorgan Hazard | Thành tích ở Chelsea: 0 lần ra sân, 0 bàn thắng Sau khi chia tay The Blues với giá 5,9 triệu Bảng, Thorgan Hazard đã trở thành trụ cột của Monchengladbach. Thậm chí, tiền vệ sinh năm 1993 được kỳ vọng sẽ trở lại Chelsea bằng một bản hợp đồng “bom tấn” trong tương lai gần. Filipe Luis | Thành tích ở Chelsea: 26 lần ra sân, 1 bàn thắng Thất bại trước Cesar Azpilicueta trong cuộc cạnh tranh vị trí ở Stamford Bridge, Filipe Luis đã tái hợp Atletico Madrid và lấy lại danh tiếng của một hậu vệ trái hàng đầu châu Âu. Juan Cuadrado | Thành tích ở Chelsea: 15 lần ra sân, 0 bàn thắng Không có cơ hội thể hiện mình tại Chelsea, nhưng Juan Cuadrado đã thể hiện phong độ xuất sắc khi chơi cho Juventus theo dạng cho mượn trong 2 mùa giải vừa qua. Mới đây, nhà vô địch Serie A đã quyết định mua đứt tiền vệ người Colombia với giá 20 triệu Bảng. Radamel Falcao | Thành tích ở Chelsea: 12 lần ra sân, 1 bàn thắng Sau một mùa giải “tàng hình” ở Chelsea, Radamel Falcao đã hồi sinh mạnh mẽ khi trở lại AS Monaco. Với tấm băng thủ quân trên tay, El Tigre đã cùng AS Monaco vô địch Ligue 1 và đi tới bán kết Champions League 2016/2017. Nemanja Matic bị Chelsea đẩy sang Benfica như một phần của thương vụ chiêu mộ David Luiz năm 2011. Tuy nhiên, tiền vệ người Serbia đã khiến The Blues phải bỏ ra 21 triệu Bảng để đưa mình trở lại Stamford Bridge năm 2014 và góp công lớn vào chức vô địch Premier League 2014/2015.