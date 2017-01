Sao MU, Arsenal “làm chủ” đội hình hay nhất vòng 22 Premier League

Đội hình hay nhất vòng 22 Premier League do Goal bình chọn gồm: THIBAUT COURTOIS | CHELSEA | Chiến thắng 2-0 trước Hull là trận thứ 13 thủ thành người Bỉ giữ sạch lưới ở Premier League mùa này. SEAMUS COLEMAN | EVERTON | Hậu vệ 28 tuổi hóa người hùng, khi ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng tối thiếu cho Everton trên sân Crystal Palace. HARRY MAGUIRE | HULL | Dù Hull nhận thất bại trước Chelsea, Harry Maguire vẫn gây ấn tượng khi có nhiều pha tranh chấp thành công nhất (8 lần) ở vòng đấu này. LAURENT KOSCIELNY | ARSENAL | Thủ quân Arsenal gây ấn tượng với 10 cú phá bóng, 3 pha can thiệp thành công, 2 lần cản phá và mang về quả penalty quyết định cho đội nhà. AARON CRESSWELL | WEST HAM | Aaron Cresswell lên công về thủ nhịp nhàng và tạo ra những quả tạt chất lượng trong chiến thắng 3-1 của West Ham trước Middlesbrough. ANDER HERRERA | MU | Ander Herrera xứng đáng là cầu thủ MU chơi hay nhất trong trận hòa 1-1 với Stoke khi tạo ra 110 đường chuyền. AARON RAMSEY | ARSENAL | Tiền vệ người Xứ Wales có 102 lần chạm bóng và 79 đường chuyền, cao nhất trong số các cầu thủ Arsenal ở trận thắng Burnley. JACK WILSHERE | BOURNEMOUTH | Cầu thủ đang khoác áo Bournemouth theo dạng cho mượn từ Arsenal tạo ra 3 cơ hội cho các đồng đội ở vòng đấu này. FERNANDO LLORENTE | SWANSEA | Chân sút người Tây Ban Nha tỏa sáng với cú đúp vào lưới Liverpool, giúp Swansea thắng trận bất ngờ 3-2, ngay tại Anfield. ROBERTO FIRMINO | LIVERPOOL | Dù Liverpool trắng tay, nhưng Firmino vẫn xứng đáng được khen ngợi, khi lập cú đúp trước Swansea. ANDY CARROLL | WEST HAM UNITED | Andy Carroll là nhân vật chính trong chiến thắng 3-1 của West Ham trước Middlesbrough, với 2 bàn thắng ở trận này. Đội hình xuất sắc nhất vòng 22 Premier League do Goal bình chọn.

