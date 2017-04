Sau vòng 12 V-League 2017: FLC Thanh Hóa "ồn ào" trở lại ngôi đầu

FLC Thanh Hóa “ồn ào” trở lại ngôi đầu

FLC Thanh Hóa có phong độ không thực sự tốt, khi hành quân đến Pleiku trong trận đấu thuộc vòng 12 V-League 2017. Nhưng, đội bóng xứ Thanh vẫn được đánh giá cao hơn HAGL và kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm, để tiếp tục xây mộng vô địch.

Các cầu thủ FLC Thanh Hóa (áo vàng) có trận thắng sát nút 3-2 trước chủ nhà HAGL

Tuy nhiên, trong một ngày mà các cầu thủ trẻ HAGL thi đấu thăng hoa và đầy biến ảo, FLC Thanh Hóa đã không thể triển khai những bài tấn công “tủ” của mình. Ngược lại, đội bóng của HLV Ljupko Petrovic còn phải vào lưới nhặt bóng 2 lần sau 52 phút bóng lăn.

FLC Thanh Hóa chỉ lấy lại thế trận khi A Hoàng của HAGL nhận thẻ đỏ (60’) và tìm lại sự hưng phấn khi tổ trọng tài “bẻ còi” không công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của Văn Thanh ở phút 62.

Từ chỗ bị ép sân, được chơi hơn người, FLC Thanh Hóa nhanh chóng gỡ hòa sau các pha lập công của Uche (69’) và Quốc Phương (76’). Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90, Uche ghi bàn thắng thứ 3 cho đội bóng xứ Thanh.

Điều đáng nói, bàn thắng của Uche bị HAGL phản ứng dữ dội, đội chủ nhà cho rằng pha bóng này các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã việt vị. Tuy nhiên, các trọng tài đã không thay đổi quyết định. Chung cuộc, FLC Thanh Hóa ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước HAGL.

Giành chiến thắng một cách “ồn ào”, FLC Thanh Hóa có 22 điểm sau 12 vòng đấu. Do Hà Nội FC để Khánh Hòa chia điểm ở vòng đấu này nên đội bóng xứ Thanh đã trở lại ngôi đầu, hơn Hải Phòng, đội xếp thứ 2 đúng 1 điểm.

Long An chưa nhìn thấy tia sáng





CLB Long An được thi đấu trên sân nhà trước Than Quảng Ninh ở vòng 12 V-League 2017. Bất chấp việc bị đánh giá yếu hơn, người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và Long An nói riêng đều mong muốn “Gạch” giành kết quả thuận lợi, để chấm dứt chuỗi trận tệ hại.

Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ cho đội chủ nhà, khi Hà Vũ Em mở tỉ số ở phút 17. Tuy nhiên, trước sức mạnh của Than Quảng Ninh, đội bóng của HLV Minh Phương đã không bảo vệ được thành quả của mình, khi để thủng lưới liền 2 bàn và thua chung cuộc với tỉ số 1-2.

Thất bại trước Than Quảng Ninh, Long An nối dài mạch trận thua liên tiếp lên con số 10. Hiện tại, HLV Minh Phương và các học trò vẫn đứng cuối bảng xếp hạng, khi mới có được 4 điểm sau 12 trận.

Trong khi đó, chiến thắng trước Long An đã giúp Than Quảng Ninh leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đang có 19 điểm và chỉ còn thua FLC Thanh Hóa, đội dẫn đầu đúng 3 điểm.

Quảng Nam tiếp tục ngã ngựa

Thất bại cay đắng trước HAGL ở vòng 11, khiến Quảng Nam rất quyết tâm trong chuyến làm khách trước Sài Gòn FC. Nhưng, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc đã không thể biến quyết tâm thành hành động.





Trước Sài Gòn FC đang có phong độ cao, Quảng Nam nhận bàn thua ngay ở phút thứ 6. Cho dù, Đại Dương gỡ hòa 1-1 cho Quảng Nam ở phút 49, nhưng đội bóng này vẫn phải ra về trắng tay, khi Xuân Dương ấn định chiến thắng cho Sài Gòn FC ở phút 76.

Thua trận thứ 2 liên tiếp, Quảng Nam vẫn có 19 điểm và tụt 3 bậc để xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Với Sài Gòn FC, chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Đức Thắng leo lên vị trí thứ 7 với 19 điểm.

Ngoài Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, SLNA và Hà Nội FC cũng gây thất vọng ở vòng 12. Cụ thể, ba đội bóng này lần lượt hòa B.Bình Dương, TP HCM và Khánh Hòa với cùng tỉ số 1-1./.