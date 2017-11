Sau vòng 25 V-League 2017: Hà Nội FC sáng cửa vô địch

HAGL thắng trận thứ 3 liên tiếp

Vòng 25 V-League 2017, HAGL làm khách trước Hải Phòng. Mặc dù, bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng với đấu pháp hợp lý và tinh thần chiến đấu tuyệt vời của mình, HAGL đã khiến đội chủ sân Lạch Tray gặp vô vàn khó khăn.

HAGL giành chiến thắng trước Hải Phòng ngay tại Lạch Tray (Ảnh: Minh Hoàng)

Phút 18, Văn Toàn chạy chỗ thông minh nhận đường chuyền của đồng đội, sau đó dứt điểm tinh tế mở tỉ số cho HAGL. Ở hiệp thi đấu thứ 2, Hải Phòng có bàn gỡ 1-1 trên chấm phạt đền, nhưng đội chủ nhà không tránh khỏi thất bại, khi A Hoàng ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu ở phút 86.

Đánh bại Hải Phòng, HAGL kéo chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 3. Sau 25 vòng đấu, đội bóng phố núi có 30 điểm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hải Phòng với 38 điểm xếp vị trí thứ 7.

Ngoài HAGL, hai đội bóng khác cũng giành chiến thắng ấn tượng trên sân khách tại vòng 25 V-League 2017 là Sài Gòn FC và SLNA. Theo đó, Sài Gòn FC thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng còn SLNA đánh bại Cần Thơ với tỉ số 2-1.

Hà Nội FC rộng cửa vô địch V-League 2017

Tâm điểm của vòng 25 V-League 2017 là trận cầu giữa Hà Nội FC với Quảng Nam tại sân Hàng Đẫy. Bởi vì, đây là trận chiến có tính chất quyết định tới chức vô địch của mùa giải năm nay.

Hà Nội FC nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2017 (Ảnh: Minh Hoàng).

Trước khi bước vào trận đấu này, Quảng Nam là đội có lợi thế hơn Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa ở cuộc đua vô địch. Thậm chí, nếu giành chiến thắng trước Hà Nội FC, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc còn vô địch sớm một vòng đấu.

Tuy nhiên, Hà Nội FC với đẳng cấp của mình đã không để điều đó xảy ra tại Hàng Đẫy. Các nhà đương kim vô địch chơi đầy quyết tâm, dồn ép Quảng Nam tới nghẹt thở. Và sau rất nhiều cơ hội được tạo ra, Văn Quyết đã ghi bàn thắng ở phút 75 giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm.

Với 3 điểm giành được ở trận đấu này, Hà Nội FC có cùng 45 điểm so với Quảng Nam và FLC Thanh Hóa, nhưng dẫn đầu bảng xếp hạng do hơn chỉ số phụ. Ở vòng đấu cuối, nếu đánh bại Than Quảng Ninh, Hà Nội FC sẽ đăng quang ngôi vô địch ngay tại Cẩm Phả mà không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu khác.

Trong trường hợp Hà Nội không thể giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh, cơ hội vô địch sẽ được trao cho Quảng Nam, nếu đội bóng này thắng TP HCM. Với FLC Thanh Hóa, nếu muốn vô địch, ngoài việc phải đánh bại SLNA thì điều kiện còn lại là Hà Nội FC và Quảng Nam không thắng ở vòng 26./.

Bảng xếp hạng V-League 2017 sau vòng 25.