Thần may mắn mỉm cười, MU thắng nhọc Brighton trên sân nhà

90': HẾT GIỜ !!! 5 phút bù giờ là không đủ để Brighton tạo nên bất ngờ ở Old Trafford và đội khách nhận thất bại 0 - 1 trước MU do pha phản lưới của Dunk ở phút 66 do bị Young sút bóng trúng người. Một thắng lợi nhọc nhằn và đầy may mắn của Quỷ đỏ.