Thành Manchester 'vô địch' chuyển nhượng, Chelsea nặng trĩu âu lo

Với hơn 1,4 tỷ bảng được chi ra trong "phiên chợ hè" vừa qua, các đội bóng đang chơi tại Ngoại hạng Anh đã phá kỷ lục mua sắm của mùa hè năm ngoái (xấp xỉ 1 tỷ bảng) để tạo nên mùa chuyển nhượng rầm rộ và đáng chú ý nhất trong nhiều năm qua.

Dẫn đầu danh sách chi tiêu của Ngoại hạng Anh hiển nhiên vẫn là "Big Six" - nhóm 6 đội bóng mạnh nhất gồm Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool và Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, không phải đội bóng nào cũng hài lòng với một mùa chuyển nhượng đầy biến động và cam go đến những phút cuối như vậy. Dưới đây là đánh giá của VTC News về mùa chuyển nhượng của các "đại gia" bóng đá Anh.

Romelu Lukaku (giữa) là một trong những tân binh đáng chú ý nhất của Man Utd.

MU:

Mua: Victor Lindelof, Nemanja Matic, Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic.

Bán: Josh Harrop, Adnan Januzaj, Guillermo Varela, Wayne Rooney.

Đánh giá: 9/10 (thành công)

Jose Mourinho luôn thành công ở mùa giải thứ hai khi chinh phục danh hiệu vô địch quốc gia cùng Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid. Manchester United hứa hẹn tiếp nối thành công cho "Người đặc biệt" khi vừa trải qua kỳ chuyển nhượng rất hiệu quả.

Đội chủ sân Old Trafford có hai lí do để hài lòng. Thứ nhất, ban lãnh đạo đội bóng đã giữ chân được những cầu thủ quan trọng nhất, điển hình là David De Gea và Ander Herrera (trước sự chèo kéo của Real Madrid và Barcelona). Thứ hai, Man Utd mua không nhiều, song những sự bổ sung đều rất giá trị và phù hợp với những vị trí còn yếu và thiếu ở sân Old Trafford.

Romelu Lukaku giải quyết bài toán hàng công với 3 bàn/ 2 trận, Nemanja Matic hoàn hảo trong vai trò "mỏ neo". Victor Lindelof chưa chứng tỏ được nhiều, nhưng trung vệ người Thụy Điển còn rất nhiều thời gian và hứa hẹn tăng cường độ dày đội hình cho nửa đỏ thành Manchester. Cuối cùng, Zlatan Ibrahimovic (dự kiến trở lại trong giai đoạn hai) sẽ mang đến đẳng cấp và kinh nghiệm cho hàng công đang ở độ chín của Quỷ đỏ.

Manchester City

Mua: Bernardo Silva, Danilo, Ederson, Benjamin Mendy, Kyle Walker.

Bán: Wilfried Bony, Fernando, Kelechi Iheanacho, Aleksandar Kolarov, Aaron Mooy, Samir Nasri, Nolito, Olivier Ntcham, Jadon Sancho, Pablo Zabaleta.

Đánh giá: 9/10 (thành công)

Nếu Manchester City không vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, có lẽ, Pep Guardiola chỉ còn biết tự trách mình. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được ban lãnh đạo cưng chiều hết mức có thể khi mang về những tên tuổi lớn để phục vụ lối chơi, dù không ít cái tên có mức giá "cắt cổ" như Kyle Walker hay Benjamin Mendy.

Kyle Walker trở thành hậu vệ cánh người Anh đắt giá nhất trong lịch sử.

Điểm yếu hàng thủ của Man City đã được khỏa lấp triệt để, trong khi hàng tấn công được bổ sung thêm Bernardo Silva. Đội chủ sân Etihad đang sở hữu đội ngũ đắt giá nhất, hùng hậu nhất, hoàn hảo nhất và đủ triển vọng để nghĩ tới ngôi vương ngay trong mùa giải này.

Đáng tiếc cho Man City khi không có được chữ ký của Alexis Sanchez trong ngày cuối cùng. Nếu không, nửa xanh thành Manchester xứng đáng với điểm 10 cho kỳ chuyển nhượng mỹ mãn.

Chelsea

Mua: Willy Caballero, Antonio Ruediger, Tiemoue Bakayoko, Alvaro Morata, Kylian Hazard, Danny Drinkwater, Davide Zappacosta.

Bán: Nathan Ake, Christian Atsu, Asmir Begovic, Nathaniel Chalobah, Juan Cuadrado, Alex Kiwomya, Nemanja Matic, Dominic Solanke, Bertrand Traore, Kurt Zouma.

Đánh giá: 6/10 (Thất bại)

Kỳ chuyển nhượng Chelsea được gói gọn trong hai tiếng: Thất bại. Không phải ngẫu nhiên, cả chủ tịch Roman Abramovich và HLV Antonio Conte đều bất mãn với bộ phận chuyển nhượng của đội bóng này.

Alvaro Morata là một trong những thành công hiếm hoi của Chelsea ở kỳ chuyển nhượng này. (Ảnh: Reuters)

Dù đã mang về đến 7 tân binh, song Chelsea được nhớ đến nhiều hơn với những phi vụ... mua hụt, từ Romelu Lukaku, Alex Sandro, Ross Barkley đến Fernando Llorente. Chelsea luôn đi những bước chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng, mang về những tân binh với giá hoặc đắt, hoặc chưa chứng tỏ được nhiều. Antonio Ruediger, Danny Drinkwater hay Davide Zappacosta bị nghi ngờ, trong khi Willy Caballero chỉ là "kép phụ" cho Thibaut Courtois.

Chưa hết, Chelsea còn để mất Nemanja Matic vào tay kình địch Manchester United, còn Diego Costa vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Chelsea chưa chắc mạnh bằng mùa trước, chứ đừng nói tới cải thiện để chinh chiến trên nhiều mặt trận mùa này.

Liverpool

Mua: Alex Oxlade-Chamberlain, Andrew Robertson, Mohamed Salah, Dominic Solanke.

Bán: Ryan Fulton, Lucas Leiva, Mamadou Sakho, Kevin Stewart, Andre Wisdom.

Đánh giá: 7,5/10 (Tạm ổn)

Kỳ chuyển nhượng của Liverpool sẽ hoàn hảo hơn nếu Naby Keita thi đấu tại sân Anfield ngay trong mùa giải này. Dẫu vậy, những Chamberlain hay Salah đủ chất lượng để khiến "cỗ máy" tấn công của Liverpool càng thêm mạnh mẽ. Tuy nhiên, điểm yếu hàng thủ của The Kop vẫn chưa được cải thiện bằng những bản hợp đồng chất lượng.

Salah đang hòa nhập rất nhanh với Liverpool.

Arsenal

Mua: Sead Kolasinac, Alexandre Lacazette.

Bán: Kieran Gibbs, Glen Kamara, Donyell Malen, Alex Oxlade-Chamberlain, Gabriel Paulista, Wojciech Szczesny.

Đánh giá: 5/10 (Thất bại)

Vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng (3 điểm sau 3 trận, thủng lưới 8 bàn) đã cho thấy Arsenal chuyển nhượng kém hiệu quả ra sao. Sự có mặt của Kolasinac cùng Lacazette chỉ như "muối bỏ bể" trong hàng loạt vấn đề hiện tại ở sân Emirates.

Lacazette hay, nhưng Arsenal cần nhiều hơn thế.

Tưởng như Arsene Wenger sẽ mạnh tay thanh lọc đội ngũ để vực dậy Arsenal trong 2 năm còn lại của bản hợp đồng. Nhưng không. Chẳng có cầu thủ lớn nào xuất hiện, Arsenal còn "tiễn" cả Paulista, Gibbs và Chamberlain. Không những vậy, đội bóng Bắc London còn mua hụt Thomas Lemar, không có được Riyad Mahrez và cố giữ Alexis Sanchez dù ngôi sao người Chile đã cạn kiệt ý chí chiến đấu. Arsenal sẽ mất trắng Sanchez nếu không để cầu thủ này ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Viễn cảnh tăm tối ở Arsenal cần được thắp sáng bằng mùa chuyển nhượng thành công. Vậy mà ban lãnh đạo Arsenal lại khiến nó trở nên bi đát và lạnh lẽo hơn nữa.

Tottenham:

Mua: Serge Aurier, Paulo Gazzaniga, Fernando Llorente, Davinson Sanchez.

Bán: Federico Fazio, Clinton N'Jie, Kyle Walker, Kevin Wimmer.

Đánh giá: 7,5/10 (Tạm ổn)

Tottenham suýt chứng kiến kỳ chuyển nhượng thất bại khi... "bình chân như vại" trong phần lớn mùa hè. Chỉ đến khi Sanchez, Llorente và Aurier cập bến sân Wembley tron những ngày cuối, Tottenham mới yên tâm để đối diện với một trong những mùa giải khó khăn nhất lịch sử./.