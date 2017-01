Thầy trò Mourinho và những chuỗi trận bất bại ấn tượng nhất lịch sử MU

Nếu không thua trước Hull trong trận bán kết lượt về League Cup sắp tới, thầy trò Jose Mourinho sẽ có 18 trận bất bại trên mọi đấu trường và góp mặt trong danh sách những chuỗi trận bất bại ấn tượng nhất lịch sử MU. 18 trận bất bại | Tháng 12 năm 2012 – Tháng 3 năm 2013 | Chuỗi trận bất bại của MU bị chấm dứt bởi người cũ Cristiano Ronaldo, khi siêu sao người Bồ Đào Nha ghi bàn quyết định, giúp Real Madrid thắng 2-1 và loại thầy trò Sir Alex Ferguson khỏi Champions League. 18 trận bất bại | Tháng 1 năm 1996 – Tháng 4 năm 1996 | Sau thảm bại 1-4 trước Tottenham trong ngày đầu năm mới, MU đã có liền 18 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó Eric Cantona có 6 trận liên tiếp ghi bàn ở Premier League. 18 trận bất bại | Tháng 5 năm 1991 – Tháng 10 năm 1991| Khởi đầu cho chuỗi trận này là thắng lợi 2-1 trước Barca tại chung kết Cúp C2 mùa 1990/1991 và kéo dài sang đầu mùa giải 1991/1992. 18 trận bất bại | Tháng 3 năm 1975 – Tháng 9 năm 1975 | Bắt đầu bằng chiến thắng 4-0 trước Cardiff City và kết thúc dưới dưới tay QPR, với thất bại 0-1. 18 trận bất bại | Tháng 12 năm 1969 – Tháng 3 năm 1970 | Thế hệ vàng của Sir Bobby Charlton hay Brian Kidd đã đánh bại những kình địch như Liverpool, Arsenal hay Man City trong chuỗi trận này. 18 trận bất bại | Tháng 10 năm 1948 - Tháng 2 năm 1949 | Chuỗi trận ấn tượng dưới thời Sir Matt Busby ghi dấu của những huyền thoại như Charlie Mitten, Ronnie Burke hay Jack Rowley. 19 trận bất bại | Tháng 9 năm 1964 – Tháng 12 năm 1964 | Với 15/19 trận bất bại diễn ra ở First Division, MU đã bước lên ngôi vô địch vào cuối mùa. 19 trận bất bại | Tháng 2 năm 1936 – Tháng 8 năm 1936 | Chuỗi trận bất bại ấn tượng giúp MU lên ngôi vô địch Second Division (tương đương Championship ngày nay) mùa giải năm ấy. 20 trận bất bại | Tháng 9 năm 1904 – Tháng 1 năm 1905 | Thêm một chiến tích nữa được “Quỷ đỏ” tạo ra khi thi đấu tại Second Division. 29 trận bất bại | Tháng 4 năm 2010 – Tháng 11 năm 2010 | Bắt đầu bằng trận hòa 0-0 với Blackburn cuối mùa 2009/2010, trước khi chịu trận thua thảm 0-4 trước West Ham tại League Cup. 29 trận bất bại | Tháng 2 năm 1956 – Tháng 8 năm 1956 | Hành trình nửa năm bất bại của MU giúp họ bước lên ngôi vô địch First Division một cách thuyết phục. 33 trận bất bại | Tháng 12 năm 1998 – Tháng 5 năm 1999 | Bắt đầu với chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest trước khi bị đánh bại bởi Arsenal. 34 trận bất bại | Tháng 9 năm1993 – Tháng 3 năm 1994 | Chuỗi trận lịch sử này ghi dấu ấn bởi phong độ xuất sắc của huyền thoại Eric Cantona, trước khi bị chặn đứng bởi Chelsea ngay tại thánh địa Old Trafford.

