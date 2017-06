Thể thao 24h: Nemanja Matic chỉ là lựa chọn thứ 3 của MU

Nemanja Matic chỉ là lựa chọn thứ 3 của MU

Mới đây, trên trang Telegraph tiết lộ, MU chỉ coi tiền vệ đang khoác áo Chelsea- Nemanja Matic là mục tiêu thứ 3 ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Cụ thể, tờ này đưa tin, do MU đang bế tắc trong việc chiêu mộ 2 cầu thủ là Eric Dier và Radja Nainggolan khiến Quỷ đỏ phải chuyến mục tiêu sang Matic.

Nemanja Matic chuẩn bị tái ngộ thầy cũ- HLV Mourinho. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, Nemanja Matic cũng không phải lựa chọn tồi cho vị trí trung tâm hàng tiền vệ khi anh sở hữu thể hình tốt, khả năng đánh chặn tuyệt. Với những tố chất đó, cầu thủ người Serbia sẽ là cặp bài trùng ăn ý với Paul Pogba khi anh giúp tiền vệ người Pháp thoải mái sáng tạo thay vì tập trung phòng ngự.

Theo giới truyền thông tiết lộ, MU sẽ phải chi cho Chelsea 40 triệu bảng để có được chữ ký của Nemanja Matic. Ngoài Matic, MU đang ở rất gần với Alvaro Morata, nhiều khả năng trong 1 vài ngày tới, chân sút của Real sẽ gia nhập “Nhà hát của những giấc mơ”.

Danh sách triệu tập ĐT U22 Việt Nam: HAGL tiếp tục áp đảo

Không ngoài dự đoán, danh sách triệu tập khoác áo ĐT U22 Việt Nam lần này của HLV Hữu Thắng tiếp tục xuất hiện số lượng áp đảo của các cầu thủ HAGL, trải đều cả 3 tuyến.

Dù không chiếm tới 11/23 cầu thủ như lần tập trung trước đây, nhưng số lượng các tài năng trẻ của đội bóng phố Núi lên tuyển lần này cũng là 7 người (không tính Xuân Trường đang khoác áo CLB Gangwon, Hàn Quốc).

Cụ thể, ngoài Công Phượng, Tuấn Anh và Văn Toàn, Văn Thanh đã quá quen mặt trên tuyển thì các cầu thủ A Hoàng, Đông Triều, Hồng Duy tiếp tục được HLV Hữu Thắng tin tưởng điền tên vào danh sách.

CĐV Hải Phòng bị cấm đến sân khách cổ vũ đến hết mùa giải

Mới đây, Trưởng ban kỷ luật của VFF- ông Nguyễn Hải Hường đã quyết định đưa ra án phạt cho CĐV Hải Phòng, khi làm náo loạn sân Mỹ Đình, đặc biệt là ném pháo sáng khắp khán đài và ném cả xuống sân.

Bản quyết định kỷ luật nêu rõ: “Cấm CĐV Hải Phòng vào sân cổ vũ các trận đội này làm khách đến hết mùa giải chuyên nghiệp 2017, do có hành vi gây mất an toàn, an ninh trận đấu giữa Hà Nội - Hải Phòng ngày 24/6 trên SVĐ Mỹ Đình”./.