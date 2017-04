Thua sát nút 4-5 Home United, Than Quảng Ninh chia tay AFC Cup 2017

Than Quảng Ninh đụng độ Home United trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2017 Bước vào trận đấu này, thầy trò Phan Thanh Hùng buộc phải thắng để nuôi cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên bên cạnh khó khăn về lực lượng thì trước 1 đối thủ mạnh như Home United, Than Quảng Ninh sớm bị lép vế. Lần lượt, Kamal và Plazibat đưa Home United vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 ở phút 12 và 14. Sau bàn thua, các cầu thủ của Than Quảng Ninh dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Vào phút 36, các CĐV đất Mỏ đã được ăn mừng sau pha đốt lưới nhà của Janta (Home United), rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trước khi kết thúc hiệp 1, Bùi Văn Hiếu đưa trận đấu trở về thế cân bằng khi anh đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ môn Putra của Home United. Bước sang hiệp 2, Than Quảng Ninh tiếp tục thế trận dồn ép lên đối phương. Tuy nhiên những đường lên bóng của thầy trò Thanh Hùng chỉ dừng ở mức cơ hội. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Than Quang Ninh dính đòn "hồi mã thương" của đối thủ. Tiền đạo mang số 9 của Home United- Plazibat ghi liền 2 bàn thắng trong vòng 5 phút. 10 phút sau, bảng tỷ số có sự thay đổi. Vũ Minh Tuấn có pha đi bóng dũng mãnh từ hành lang trái trước khi anh có cú dứt điểm hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Xuân Tú lập siêu phẩm trên chấm đá phạt, khép lại trận thua kịch tính 4-5 của Than Quang Ninh trước Home United. Với tỷ số này, Than Quảng Ninh chính thức chia tay AFC Cup 2017.

Than Quảng Ninh đụng độ Home United trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2017 Bước vào trận đấu này, thầy trò Phan Thanh Hùng buộc phải thắng để nuôi cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên bên cạnh khó khăn về lực lượng thì trước 1 đối thủ mạnh như Home United, Than Quảng Ninh sớm bị lép vế. Lần lượt, Kamal và Plazibat đưa Home United vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 ở phút 12 và 14. Sau bàn thua, các cầu thủ của Than Quảng Ninh dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Vào phút 36, các CĐV đất Mỏ đã được ăn mừng sau pha đốt lưới nhà của Janta (Home United), rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trước khi kết thúc hiệp 1, Bùi Văn Hiếu đưa trận đấu trở về thế cân bằng khi anh đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ môn Putra của Home United. Bước sang hiệp 2, Than Quảng Ninh tiếp tục thế trận dồn ép lên đối phương. Tuy nhiên những đường lên bóng của thầy trò Thanh Hùng chỉ dừng ở mức cơ hội. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Than Quang Ninh dính đòn "hồi mã thương" của đối thủ. Tiền đạo mang số 9 của Home United- Plazibat ghi liền 2 bàn thắng trong vòng 5 phút. 10 phút sau, bảng tỷ số có sự thay đổi. Vũ Minh Tuấn có pha đi bóng dũng mãnh từ hành lang trái trước khi anh có cú dứt điểm hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Xuân Tú lập siêu phẩm trên chấm đá phạt, khép lại trận thua kịch tính 4-5 của Than Quang Ninh trước Home United. Với tỷ số này, Than Quảng Ninh chính thức chia tay AFC Cup 2017.