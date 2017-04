Toàn cảnh CĐV Lyon và Besiktas hỗn chiến kinh hoàng

Sáng sớm nay (14/4), trận đấu giữa Lyon vs Besiktas trong trận lượt đi vòng tứ kết Europa League đã xảy ra sự việc không mong muốn (Ảnh: KT). Các CĐV của hai đội đã gây hấn ngoài sân vận động (Ảnh: AP). CĐV quá khích của Lyon vs Besiktas "đọ sức" trước trận đấu (Ảnh: AP). Chưa dừng lại ở đó, trên khán đài sân Parc Olympique Lyonnais, CĐV của hai đội cũng lao vào ẩu đả (Ảnh: Reuters). Một CĐV Lyon (bên phải) cầm gậy đập vào nhóm CĐV của đội khách (Ảnh: Reuters). Cuộc ẩu đả diễn ra rất quyết liệt (Ảnh: AFP). Một người đàn ông phải đưa cháu nhỏ xuống chỗ đứng của nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn (Ảnh: Reuters). Tình trạng bạo loạn của các CĐV quá khích khiến sân Parc Olympique Lyonnais chìm trong hỗn loạn (Ảnh: Reuters). Các CĐV đã phải tràn xuống sân, để đảm bảo an toàn về tính mạng (Ảnh: Chụp màn hình). (Ảnh: Reuters) Sự cố đáng tiếc khiến trận đấu giữa Lyon vs Besiktas bị hoãn gần 50 phút (Ảnh: Getty). Khi trận đấu đã khởi tranh, nhóm CĐV của đội khách còn tiếp tục khiêu khích, khi đốt pháo sáng (Ảnh: Getty). CĐV Besiktas đốt pháo sáng khi trận đấu đang diễn ra (Ảnh: AFP). Ở trận đấu này, Ryan Babel mở tỉ số cho Besiktas ở phút 15 (Ảnh: Getty). Tuy nhiên, Lyon đã ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 83 và 85 để dẫn lại 2-1 (Ảnh: AFP). Chung cuộc, Lyon giành chiến thắng 2-1 trước Besiktas (Ảnh: Reuters). http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/xMWQRJDYkQLy8UZVeuKg/2017_04_14/Clip_cdv_Lyon_vs_Besiktas_danh_nhau_ANBO.mp4

