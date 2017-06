Toàn cảnh chiến thắng hủy diệt của Bồ Đào Nha trước New Zealand

Lượt trận cuối bảng A Confederations Cup 2017 tiếp tục chứng kiến sự tỏa sáng của Ronaldo (Ảnh: AP). CR7 thi đấu năng nổ và liên tục uy hiếp cầu môn của New Zealand. Phút 33, Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền mở tỉ số cho Bồ Đào Nha (Ảnh: AP). Đây là bàn thắng thứ 2 của Ronaldo ở Confederations Cup 2017 (Ảnh: EPA). Sau khi có bàn mở tỉ số Bồ Đào Nha tiếp tục dồn ép New Zealand (Ảnh: AFP). Phút 37, Bernardo Silva ghi bàn thắng thứ 2 cho Bồ Đào Nha (Ảnh: EPA). Nhận 2 bàn thua liên tiếp, New Zealand cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng trước một Bồ Đào Nha chơi rất bản lĩnh, đội bóng này không tạo được nhiều cơ hội (Ảnh: Reuters). Phút 67, Ronaldo rời sân nhường chỗ cho Nani (Ảnh: Reuters). Dù không có Ronaldo trên sân, nhưng Bồ Đào Nha vẫn chơi áp đảo trước New Zealand và có bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 80 (Ảnh: AFP). Người ghi bàn cho Bồ Đào Nha là André Silva (Ảnh: AP). Cuối trận, Nani ấn định chiến thắng 4-0 cho Bồ Đào Nha bằng cú sút quyết đoán (Ảnh: AP). Chiến thắng 4 sao giúp Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng A với 7 điểm, qua đó đoạt vé vào bán kết Confederations Cup 2017 (Ảnh: EPA).

