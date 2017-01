Toàn cảnh chiến thắng “nghẹt thở” của Hà Nội FC trước Than Quảng Ninh

Mặc dù phải làm khách trên sân Hàng Đẫy tại Hà Nội nhưng các CĐV của Than Quảng Ninh đã có mặt từ rất sớm và phủ kín 1 góc khán đài B. Trước chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC tại V-League 2017, Than Quang Ninh đã đánh bại đội bóng Thủ Đô tại chung kết siêu Cup Quốc Gia. Hà Nội FC, Than Quảng Ninh và tổ trọng vào sân chuẩn bị lễ khai mạc V-League 2017. Đỗ Duy Mạnh thay mặt cả 2 đội tuyên hệ trước mùa giải mới Trong trận khai mạc V-League 2017, Hà Nội FC vắng nhiều gương mặt chủ chốt như Thành Lương, Văn Quyết và “bom tấn” Moses Oloya. Ngoài ra, HLV Phó - ông Văn Sĩ Sơn cũng không có mặt trên băng ghế chỉ đạo do lãnh án phạt từ Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trái ngược với Hà Nội FC, Than Quảng Ninh có đầy đủ những trụ cột như Minh Tuấn và Xuân Tú nhưng thiếu vắng đáng tiếc nhất là tiền đạo Patiyo Tambwe. Bất ngờ khi trên khán đài có sự hiện của HLV trưởng ĐT Việt Nam - ông Nguyễn Hữu Thắng. Ngay khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, ngay ở phút thứ 2, Hà Nội có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm kỹ thuật của Quang Hải. Thủ môn Tuấn Linh thất vọng khi phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 2. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau bàn thua, Nguyên Sa đã giúp Than Quảng Ninh đưa trận đấu về thế cân bằng. Màn đại chiến giữa Hà Nội FC - Than Quảng Ninh đang diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy. Với lợi thế sân nhà, các chân sút của Hà Nội FC như Gonzalo và Hoàng Vũ Samson thay nhau uy hiếp khung thành của Tuấn Linh bên phía Than Quảng Ninh. Sau nhiều nỗ lực tấn công, Hà Nội FC đã được đền đáp, trung vệ Silva với chiều cao 1m87 đã bật cao đánh đầu tung lưới Than Quảng Ninh, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC. Bị dẫn trước, HLV Phan Thanh Hùng lập tức có sự thay đổi nhân sự khi tung Bùi Văn Hiếu vào thay Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên hiệp 1 vẫn tạm khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Hà Nội FC. Bước sang hiệp 2, đội bóng Thủ Đô vẫn duy trì được thế trận và kiểm soát bóng. Hoàng Vũ Samson có ngày thi đấu kém duyên khi xà ngang và thủ môn Tuấn Linh liên tục từ chối bàn thắng của chân sút này. Vào phút 51, Quang Hải lập thêm 1 siêu phẩm nữa. Tiền vệ số 19 của Hà Nội FC thực hiện pha đá phạt ở biên phải và bóng đi vòng và cuộn thẳng vào góc xa, khiến thủ thành Tuấn Linh phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba trong trận đấu này. Toàn đội ăn mừng khi có bàn thắng thứ 3 cho Hà Nội FC. Trước khi kết thúc trận đấu, Thanh Quảng Ninh có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 từ pha lập công của Quách Tân. Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về Hà Nội FC. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tạm vươn lên vị trí nhất bảng với 3 điểm giành được trong lượt trận đầu tiên tại V-League 2017.

Mặc dù phải làm khách trên sân Hàng Đẫy tại Hà Nội nhưng các CĐV của Than Quảng Ninh đã có mặt từ rất sớm và phủ kín 1 góc khán đài B. Trước chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC tại V-League 2017, Than Quang Ninh đã đánh bại đội bóng Thủ Đô tại chung kết siêu Cup Quốc Gia. Hà Nội FC, Than Quảng Ninh và tổ trọng vào sân chuẩn bị lễ khai mạc V-League 2017. Đỗ Duy Mạnh thay mặt cả 2 đội tuyên hệ trước mùa giải mới Trong trận khai mạc V-League 2017, Hà Nội FC vắng nhiều gương mặt chủ chốt như Thành Lương, Văn Quyết và “bom tấn” Moses Oloya. Ngoài ra, HLV Phó - ông Văn Sĩ Sơn cũng không có mặt trên băng ghế chỉ đạo do lãnh án phạt từ Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trái ngược với Hà Nội FC, Than Quảng Ninh có đầy đủ những trụ cột như Minh Tuấn và Xuân Tú nhưng thiếu vắng đáng tiếc nhất là tiền đạo Patiyo Tambwe. Bất ngờ khi trên khán đài có sự hiện của HLV trưởng ĐT Việt Nam - ông Nguyễn Hữu Thắng. Ngay khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, ngay ở phút thứ 2, Hà Nội có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm kỹ thuật của Quang Hải. Thủ môn Tuấn Linh thất vọng khi phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 2. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau bàn thua, Nguyên Sa đã giúp Than Quảng Ninh đưa trận đấu về thế cân bằng. Màn đại chiến giữa Hà Nội FC - Than Quảng Ninh đang diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy. Với lợi thế sân nhà, các chân sút của Hà Nội FC như Gonzalo và Hoàng Vũ Samson thay nhau uy hiếp khung thành của Tuấn Linh bên phía Than Quảng Ninh. Sau nhiều nỗ lực tấn công, Hà Nội FC đã được đền đáp, trung vệ Silva với chiều cao 1m87 đã bật cao đánh đầu tung lưới Than Quảng Ninh, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC. Bị dẫn trước, HLV Phan Thanh Hùng lập tức có sự thay đổi nhân sự khi tung Bùi Văn Hiếu vào thay Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên hiệp 1 vẫn tạm khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Hà Nội FC. Bước sang hiệp 2, đội bóng Thủ Đô vẫn duy trì được thế trận và kiểm soát bóng. Hoàng Vũ Samson có ngày thi đấu kém duyên khi xà ngang và thủ môn Tuấn Linh liên tục từ chối bàn thắng của chân sút này. Vào phút 51, Quang Hải lập thêm 1 siêu phẩm nữa. Tiền vệ số 19 của Hà Nội FC thực hiện pha đá phạt ở biên phải và bóng đi vòng và cuộn thẳng vào góc xa, khiến thủ thành Tuấn Linh phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba trong trận đấu này. Toàn đội ăn mừng khi có bàn thắng thứ 3 cho Hà Nội FC. Trước khi kết thúc trận đấu, Thanh Quảng Ninh có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 từ pha lập công của Quách Tân. Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về Hà Nội FC. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tạm vươn lên vị trí nhất bảng với 3 điểm giành được trong lượt trận đầu tiên tại V-League 2017.