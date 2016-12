Toàn cảnh chiến thắng “nghẹt thở” của Than Quảng Ninh trước Hà Nội FC

Tại trận chung kết siêu Cup quốc gia 2016, Than Quảng Ninh đụng độ Hà Nội trên sân hàng Đẫy. Ở trận đấu này, 2 đội đều rất quyết tâm khi tung ra tất cả các trụ cột. Ngay khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, Than Quang Ninh ngay lập tức dồn đội hình lên tấn công. Vào phút thứ 4, Than Quang Ninh bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của tiền đạo Patiyo sau đường chuyền chuẩn xác của Xuân Tú. Các CĐV Than Quang Ninh vui sướng khi đội bóng "con cưng" sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Sau bàn thua, các cầu thủ đội Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các đường tấn công của Hà Nội liên tục bị "bẻ gãy". Phải đến phút thứ 25, trên chấm đá phạt ở khoảng cách 23m, Thành Lương mang về bàn gỡ hoà cho đội bóng thủ đô và hiệp 1 tạm khép lại với tỷ số hoà 1-1. Ngay ở những phút đầu của hiệp 2, Hà Nội đã vươn lên dẫn trước sau pha đá phạt 11m thành công của Văn Quyết. Đội bóng thủ đô lật ngược tình thế và vươn lên với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau bàn thua, Minh Tuấn đưa trận đấu trở về thế cân bằng. 2 đội liên tục thi đấu "ăn miếng trả miếng". Một lần nữa, tân binh Patiyo lên tiếng khi anh có pha dứt điểm đẹp mắt, nâng tỷ số 3-2 cho Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Gonzalo gỡ hoà 3-3 cho Hà Nội bằng pha đánh đầu cận thành ở phút 79. Bàn thắng của Gonzalo khiến 2 đội buộc phải bước vào loạt đá luân lưu cân não. Trên chấm luân lưu 11m, Tuấn Linh đã xuất sắc cản phá 2 cú sút của Gonzalo và Duy Mạnh. Kết thúc trận đấu, Than Quảng Ninh giành chiến thắng trước Hà Nội với tổng tỷ số 7-5. Vượt qua Hà Nội, Than Quảng Ninh lần đầu đăng quang tại Siêu Cup bóng đá quốc gia.

