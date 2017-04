Toàn cảnh chiến thắng thuyết phục của MU trước Chelsea

Bước vào trận đấu với Chelsea ở vòng 33 Premier League, MU rất quyết tâm phục thù The Blues, khi thầy trò Mourinho đã phải đón nhận 2 thất bại trong 2 lần chạm trán ở mùa giải năm nay. Với tinh thần đầy quyết tâm, MU sớm đẩy cao đội nhằm dồn ép đối thủ. Vào phút thứ 5, may mắn cho Chelsea khi Rashford đã không tận dụng thành công sau sai lầm của David Luiz. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, Ander Herrera có đường chuyền tinh tế cho Marcus Rashford, trước khi tiền đạo người Anh có pha bứt tốc vượt qua David Luiz... ...và hạ gục thủ thành Begovic, mở tỷ số trận đấu. Sau bàn mở tỷ số, MU tiếp tục duy trì thế trận và liên tục dồn ép Chelsea. Khung thành của The Blues liên tục bị đặt trong tình trạng báo động, tuy nhiên, hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về MU. Bước sang hiệp 2, thầy trò Mourinho vẫn duy trì thế trận 1 chiều lên đoàn quân của HLV Conte. Vào phút 49, Ander Herrera ghi dấu ấn bằng pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho MU. Tiền về người Tây Ban Nha có pha dứt điểm may mắn khi bóng đập chân Zoumar đi vào lưới. Mặc dù có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng hàng công của MU vẫn chưa muốn dừng lại khi Lingard, Rashford vẫn liên tục có những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Begovic. HLV Conte tung tất cả những quân bài nhằm gia tăng hàng công nhưng trước một hàng thủ đầy kỷ luật của MU khiến đường vào khung thành của David De Gea dường như bị khoá chặt. Kết thúc trận đấu, MU giành chiến thắng đầy xứng đáng 2-0 trước Chelsea. Chelsea thua tâm phục khẩu phục trước đoàn quân của HLV Mourinho. Kết quả này giúp MU thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Man City còn 4 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận. Trong khi đó, Chelsea chỉ còn hơn đội xếp thứ 2 là Tottenham 4 điểm. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/xAJ1AQdLgNUnWqtGwtjoWg/2017_04_17/kxkmb_ASYZ.mp4

Bước vào trận đấu với Chelsea ở vòng 33 Premier League, MU rất quyết tâm phục thù The Blues, khi thầy trò Mourinho đã phải đón nhận 2 thất bại trong 2 lần chạm trán ở mùa giải năm nay. Với tinh thần đầy quyết tâm, MU sớm đẩy cao đội nhằm dồn ép đối thủ. Vào phút thứ 5, may mắn cho Chelsea khi Rashford đã không tận dụng thành công sau sai lầm của David Luiz. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, Ander Herrera có đường chuyền tinh tế cho Marcus Rashford, trước khi tiền đạo người Anh có pha bứt tốc vượt qua David Luiz... ...và hạ gục thủ thành Begovic, mở tỷ số trận đấu. Sau bàn mở tỷ số, MU tiếp tục duy trì thế trận và liên tục dồn ép Chelsea. Khung thành của The Blues liên tục bị đặt trong tình trạng báo động, tuy nhiên, hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về MU. Bước sang hiệp 2, thầy trò Mourinho vẫn duy trì thế trận 1 chiều lên đoàn quân của HLV Conte. Vào phút 49, Ander Herrera ghi dấu ấn bằng pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho MU. Tiền về người Tây Ban Nha có pha dứt điểm may mắn khi bóng đập chân Zoumar đi vào lưới. Mặc dù có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng hàng công của MU vẫn chưa muốn dừng lại khi Lingard, Rashford vẫn liên tục có những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Begovic. HLV Conte tung tất cả những quân bài nhằm gia tăng hàng công nhưng trước một hàng thủ đầy kỷ luật của MU khiến đường vào khung thành của David De Gea dường như bị khoá chặt. Kết thúc trận đấu, MU giành chiến thắng đầy xứng đáng 2-0 trước Chelsea. Chelsea thua tâm phục khẩu phục trước đoàn quân của HLV Mourinho. Kết quả này giúp MU thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Man City còn 4 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận. Trong khi đó, Chelsea chỉ còn hơn đội xếp thứ 2 là Tottenham 4 điểm.