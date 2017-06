Toàn cảnh trận hòa đáng tiếc của Chile trước Đức tại Confed Cup 2017

Ở lượt trận thứ 2 tại Confederations Cup 201, Đức đọ sức với Chile, trận cầu này hứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn nhất bảng B khi đây là 2 ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Do vậy trận đấu diễn ra kịch tính ở ngay những giây phút đầu tiên. Ngay phút thứ 6, sai lầm của trung vệ Mustafi sau khi chuyền bóng bất cẩn nhà vô địch thế giới trả giá bằng bàn thua. Sanchez nhận bóng đồng đội, thoát xuống sút hiểm tung lưới Stegen. Sau bàn thua, ĐT Đức vùng lên mạnh mẽ nhưng không thể xuyên phá được hàng thủ của Chile Sau một vài cơ hội cho ĐT Đức, Chile tiếp tục kiểm soát thế trận và có những đường bóng nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Ter Stegen. May mắn cho ĐT Đức không phải nhận bàn thua thứ 2, khi Eduardo Vargas có cú sút ngoài vòng cấm, bóng dội xà ngang bật ra ở phút thứ 20. Chơi bế tắc, Đức lại bất ngờ có bàn gỡ hòa, do công của chân sút Lars Stindl ở phút 41 Pha dàn xếp bài bản thực sự đầu tiên của ĐT Đức được băt nguồn từ ngôi sao Liverpool- Emre Can do Can. Bóng được chuyền từ cánh vào và Lars Stindl dễ dàng đệm lòng tung lưới Chile. Sang hiệp 2, Đức chơi rất kỷ luật, phòng ngự kín kẽ khiến Chile bất lực. Chia điểm, Đức và Chile vẫn chiếm 2 vị trí đầu bảng B, tràn trề cơ hội dắt tay nhau đi tiếp.

