Toàn cảnh trận hòa như thua của MU trước Everton

MU bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ngay phút thứ 5, khi Ibrahimovic dứt điểm bất thành trong pha đối mặt thủ môn Everton. Phút 15, Rashford tiếp tục đối mặt thủ môn Everton nhưng bị thổi phạt việt vị. Everton khiến sân Old Trafford như chết lặng, với bàn mở tỷ số từ tình huống phạt góc ở phút 22. Trung vệ Jagielka là người lập công cho đội khách. Quỷ đỏ nỗ lực dồn lên tấn công sau khi chịu bàn thua trước. Phút 30, Herrera đá bồi dội xà ngang, sau cú sút phạt của Blind. Thần may mắn dường như ngoảnh mặt với MU ở trận này. Sang hiệp 2, HLV Mourinho tung Pogba, người vừa bình phục chấn thương vào sân. Pogba suýt nữa lập công ở phút 55, nếu cú đánh đầu của tiền vệ này không dội xà ngang. MU nỗ lực gây sức ép, trong khi Everton gồng mình bảo vệ tỷ số. Phút 71, Ibrahimovic đưa bóng vào lưới Everton nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, tưởng chừng MU sẽ phải nhận thất bại thì bước ngoặt đã xảy ra trên sân Old Trafford. Phút 90+3, trung vệ Williams dùng tay cản phá cú sút của Shaw ngay trong vòng cấm Everton, giúp MU được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Ibrahimovic dễ dàng giành lại 1 điểm cho MU. Dù có được trận hòa 1-1 với Everton, nhưng đây chẳng khác nào thất bại của thầy trò HLV Mourinho. Quỷ đỏ dối diện nguy cơ trở lại vị trí thứ 6 trên BXH và bị top 4 Premier League nới rộng khoảng cách sau vòng đấu này. MU đang là đội hòa nhiều nhất tại Premier League, với 12 lần chia điểm kể từ đầu mùa.

